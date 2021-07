El “secreto” que retrasó el debut de Vicente Pizarro en Colo Colo antes de irrumpir con todo en la Copa Chile

Vicente Pizarro irrumpió con todo en Colo Colo en la Copa Chile. El joven volante del Cacique no había tenido muchas opciones, salvo el debut “de emergencia” ante las 18 bajas en aquel partido ante Ñublense por el Campeonato Nacional, pero ahora se metió y con fuerza como una opción con grandes actuaciones, buen criterio, quite y distribución en el mediocampo siendo acompañado por César Fuentes y Leonardo Gil.

Pero había un motivo por el cual no apareció antes: el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros encontró que su físico era muy menudo y comenzó a trabajarlo, a sabiendas de sus ricas condiciones técnicas que debía complementarlas con un cuerpo acorde al de un futbolista de Primera.

Así lo reveló el propio DT de Colo Colo tras la clasificación alba a las semifinales de la Copa Chile. “Vicente (Pizarro) cuando llegamos pesaba siete u ocho kilos menos. Se formó, ganó fuerza, musculatura, se preparó bien y hoy lo hace de la mejor manera cuando le toca jugar. Entrega bien el balón, gana duelos, tiene pase claro, la salida es clara con él. Este reglamento de juveniles sirve para que jóvenes preparados puedan mostrar su calidad. Hoy fue de los mejores”, reveló el argentino.

Vicente Pizarro en el partido de Colo Colo ante Palestino. | Foto: Agencia Uno

Por su parte, Martín Rodríguez se emocionó con el rendimiento de su compañero. “Me da gusto cómo juega Vichito (Pizarro), como corre, me motiva. Como él están todos los compañeros, pero él es joven y me gustaría felicitarlo. Me da mucho gusto por él y por el equipo”, manifestó.

Colo Colo ahora espera rival para cuando se retome la Copa Chile. Mientras, volverá con todo al Campeonato Nacional a jugar con Universidad Católica en San Carlos el próximo sábado.

Universidad Católica vs Colo Colo, un partido que cada vez es más clásico. El sábado 17 de julio desde San Carlos de Apoquindo en exclusiva por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT.