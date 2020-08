Colo Colo anuncia a DirecTV GO como nuevo auspiciador en su camiseta

Muchas camisetas de fútbol a lo largo de la historia han sido recordadas no solo por sus diseños y marcas, sino también por auspiciadores. Este jueves, Colo Colo anunció un acuerdo con DirecTV Go para estar presente hasta el año 2022.

La alianza sería la segunda entre ambas partes, donde ya hay un buen recuerdo. Juntos, levantaron las estrellas 31 y 32 de los albos, además de la Copa Chile y la Supercopa.

A través de un comunicado, el club explicó que "a partir del mismo, la camiseta del Cacique lucirá en su parte frontal y dorsal la marca de la plataforma de streaming DIRECTV GO. Además, la alianza entre el club y la empresa de TV paga y Entretenimiento contempla la realización conjunta de acciones de branding, importantes descuentos, promociones y beneficios a clientes y potenciales clientes, y empleados hinchas, así como también eventos deportivos y acciones de Responsabilidad Social, que se irán realizando a largo plazo".

"Estamos muy contentos de reencontrarnos con un sponsor que ya tiene historia en Colo Colo y muy orgullosos de que hayan confiado en nosotros para ser los primeros en Latinoamérica en realizar esta alianza con su plataforma de streaming", recalcó Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro.

AUSPICIO EN LA CAMISETA

La llegada de DirecTV Go estará plasmada en la camiseta de Colo Colo en su regreso a las canchas y se extenderá, si es que no hay problemas como el de Umbro, hasta el año 2022. Como explicó el club, esto se verá en la parte frontal y dorsal, pero no dieron mayores detalles.

No obstante, según informó DaleAlbo, el diseño tendrá el logo en la zona de los hombros por delante y debajo del número por detrás. De ser así, la camiseta del club se verá de esta forma:

Así se verá la camiseta de Colo Colo con el nuevo auspicio de DirecTV. Eso sí, cabe recordar que el modelo de Umbro será reemplazado por uno nuevo. Foto: DaleAlbo

El dorsal de la camiseta del cacique tendrá el logo de DirecTV Go debajo del número. Foto: DaleAlbo