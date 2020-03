Colo Colo abre el abanico ante demora de Luiz Felipe Scolari: "Buscamos técnicos de prestigio y traeremos al quien quiera asumir el desafío"

Colo Colo sigue buscando su nuevo DT y si bien Luiz Felipe Scolari sigue entre las opciones, Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, abrió el abanico y, en ningún caso, redujo sólo al brasilero la búsqueda.

"Nunca en una negociación se puede decir que una sola de las partes tiene el toro por las astas. Nos interesa, hemos conversado con él, con su agente y bueno, vamos a esperar a que al menos nos demos la mano. Mientras, Marcelo (Espina) sigue trabajando en el tema, estamos buscando una solución (…) Voy a copiar una frase de Napoleón, cuando había urgencia decía ‘vístame lento, que voy apurado’. Queremos ir lo más rápido posible, pero con pausa para que no haya margen de error. De momento no tenemos nada concreto con nadie. Y tampoco podría decir que depende de nosotros solamente. Llegado el momento, lo anunciaremos con el que sea", comentó el ex presidente de la ANFP en diálogo con ESPN Radio.

Sobre los polémicos dichos de Scolari en el pasado, Harold confirmó que "circuló por los medios, en las redes sociales, tema fue. Pero no preguntamos de qué religión profesa, cuáles son sus líderes espirituales o de otro tipo, tampoco su ideología política. Nada que se aleje del mundo del fútbol. En los 30 años que llevo en esto nunca le pregunté a un técnico por la economía social de mercado. Nos interesa lo futbolístico. Algunos directores opinan distinto, pero esto es Colo Colo, eso genera la democracia y de la democracia debemos apuntar al consenso. Recuperar la tolerancia, no dividirnos entre buenos y malos. Es una nueva manera de demostrar si somos capaces de tolerar al otro. Lo que hace 20 y tantos años dijo Felipao estará en los archivos, pero no va a influir en la toma de decisión de él o del club".

Retomando el tema de la búsqueda del DT, el periodista dijo que "haremos el esfuerzo por quien creamos que sea un gran aporte para Colo Colo. ¿Si podría ser Felipao? Podría ser que no también (…) El nuevo técnico está igual de cerca que de lejos, mientras no firme. Marcelo ha conversado con muchos, otros se alejan, se acercan de nuevo. No me atrevería a hablar de porcentajes. Aunque estemos al 1% o al 99%, vale lo mismo, lo que vale es cuando se compromete a trabajar con nosotros".

"No nos habría gustado para nada estar en esta situación, no estaba en nuestros libros buscar técnico en febrero. Buscamos técnicos de cierto prestigio, la gente en general lo merece. Algunos dirán que es difícil, otros porque tengan que mover a su entorno familiar y otros que este es el desafío que esperaban, a ese traeremos", profundizó.

Finalmente, descartó que hayan errado con la contratación de Matías Fernández. "No. Matías es un ídolo, lo demostró desde el primer día con la cantidad de gente que llegó. Sufre de algunas lesiones, pero es un ídolo y es un aporte. Es difícil sustraerse de los resultados, pero nos aporta más cosas. Un gran muchacho y estamos felices de que esté en Colo Colo", concluyó.