Descarnada autocrítica de Óscar Opazo: “No ha habido nada positivo tras el receso salvo pasajes”

Óscar Opazo tuvo varios problemas, sobre todo en el primer tiempo, en el partido entre Colo Colo y Peñarol, donde el Cacique vino de atrás para vencer al Manya y anotarse en la parte alta del Grupo C de la Copa Libertadores en un momento sumamente crítico para el equipo dirigido por Gualberto Jara.

Eso sí, el Torta no eludió responsabilidades y fue muy autocrítico, manifestando que lo bueno de los albos tras el receso ha sido sólo a cuenta gotas. En lo personal, de hecho, en el complemento metió la pelota profunda para Marcos Bolados en la jugada que terminó en penal y gol de Esteban Paredes.

De todas formas, resaltó que lo dieron vuelta “por la actitud, por el convencimiento, el saber que el primer tiempo sin hacer las cosas tan mal íbamos perdiendo por un error nuestro. En el segundo tiempo lo hicimos por el convencimiento del equipo de revertir el partido”.

De todas formas, sentenció que “queda mucho camino por recorrer todavía, estamos en las primeras rondas del grupo, pero hay que ir paso a paso. Venimos de una racha muy negativa, tenemos muchas cosas por corregir y si bien nos podemos ilusionar, lo más importante es sumar en el próximo partido y ahí veremos, pero vamos paso a paso”.

Asimismo, recalcó que “somos muy autocríticos en el camarín, somos jugadores maduros y asumimos la responsabilidad de vestir esta camiseta, sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Nos ha costado muchísimo, nos han ganado futbolísticamente y físicamente, estamos al debe. Hoy pudimos sumar en una Copa, nos vamos contento más allá del rendimiento, es por la actitud y superar la adversidad de ir perdiendo con un equipo copero”.

Finalmente, el conconino sentenció que “hay muchos factores, pero como dije sé que estamos al debe en lo grupo e individual. Somos los responsables de que estemos peleando la parte baja del Campeonato Nacional. No hemos hecho las cosas bien, en la vuelta después de la pandemia hemos cometido muchos errores y nos ha pasado la cuenta en estos partidos. No ha habido nada positivo, sólo por pasajes hemos tenido algo, pero no alcanza en Colo Colo”.