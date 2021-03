Nicolás Blandi cambia de dorsal y se muestra con todo en la pretemporada de Colo Colo

Nicolás Blandi ya lo tiene decidido: tras no poder volver a Argentina, se quiere quedar en Colo Colo, donde tiene dos años más de contrato tras una primera temporada en Chile que, difícilmente, olvidará y donde tuvo los números más opacos de toda su laureada carrera.

Es más, el argentino se mostró en redes sociales feliz en Talca en plena pretemporada del Cacique con nuevo dorsal: cambió el 20, que quedó en manos de Williams Alarcón, por el 19.

Por su parte, Gustavo Quinteros le abrió una ventanita, pero reiteró que aún se puede ir. “El caso de Nicolás (Blandi) es que está entrenando. Intentó buscar una opción para salir, no se dio todavía pero no tengo dudas que se puede dar, además buscamos una incorporación. No pudo demostrar sus mejores condiciones en Colo Colo y es normal que tengamos que traer otro, por las dudas, en el caso que Nicolás se quede y no pueda brindar lo mejor para tener alternativas”, relató en Al Aire Libre en Cooperativa.

“Tenemos delanteros, está Morales y Parraguez y si Blandi si queda será tratado de igual manera. Quizás empezará de atrás porque los otros terminaron jugando, se lo debe ganar en entrenamientos, amistosos. Luciano Arriagada también está tomado en cuenta, para que en algún momento sea el delantero de Colo Colo, lo estamos formando como jugador”, profundizó.

De paso, dijo del fracaso por Favio Cabral que “era una alternativa que manejábamos en caso de que tengamos que incorporar un defensor central extranjero. Hicimos el intento con un defensor nacional pero no se ha podido incorporar ninguno. Se negocia con un nombre, pero está complicado por presupuesto. Si no llega un chileno, vamos a tener que salir a buscar un extranjero y ahí se puede abrir la opción para que venga Cabral o un juvenil que pueda ser aporte como Solari, que lo trajimos pensando en tres o cuatro meses y estuvo entrenando, mejoró mucho, creció como jugador pese a no haber jugado en Primera y hoy es importante para el plantel”.

Finalmente, Quinteros dijo que “en un equipo como Colo Colo cuesta que los delanteros centro del club jueguen, porque vienen refuerzos ahí del exterior, tienen que pelear un lugar. A Luciano Arriagada lo vamos preparando para eso. El torneo anterior no era el mejor momento para usar jugadores jóvenes, al menos en algunas posiciones. Usamos a Jeyson Rojas, Pablo Solari, pero no le pudimos dar muchas opciones a Luciano. Ahora puede pelear, mostrarse y ganarse un lugar”.

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.