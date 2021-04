Martín Rodríguez se rinde ante Pablo Guede: "Su manera única de trabajar es de las mejores que he tenido en mi carrera"

Martín Rodríguez puso fin a cuatro años en el fútbol mexicano y regresó a nuestro país para vestir nuevamente los colores de Colo Colo. El Tin optó por cambiar la Liga MX para levantar al un cacique herido luego de la campaña de la temporada pasada.

Uno de los responsables de que el extremo llegara al fútbol azteca fue Pablo Guede, que luego de sacarle el jugo cuando estuvieron en los albos lo volvió a dirigir en el Morelia, donde tuvo una gran campaña.

En conversación con De fútbol se habla así de DirecTV, Rodríguez valoró el aporte que ha tenido el argentino en su carrera. "Con Pablo desde que estuve en Colo Colo siempre fue igual, es un loco lindo, así le digo yo".

Martín Rodríguez alabó a Guede y confesó por qué se fue de México. Foto: Getty Images

Pero el Tin no se detuvo ahí y lanzó un elogio gigante a su ex entrenador. "Su manera tan única de ser para trabajar es realmente de las mejores que he tenido en mi carrera. En México me lleva al Morelia con él justo cuando la pasaba mal en Pumas. Me dieron la oportunidad de irme a préstamo, empecé muy bien ese torneo, pero llega la pandemia y se paró todo".

Por otro lado, Rodríguez explicó cuál fue el motivo que lo llevó a salir de México. "Yo pertenecía a Pumas, me mandaron a préstamo al Morelia y después se transformó en el Mazatlán. Creo que allá hice un año muy bueno, llega un momento en el que Mazatlán me querían hacer contrato por tres años, pero con mi familia hablamos y mi esposa no se sentía muy segura en la ciudad", confesó.

Ante esto, el extremo y ahora mediocampista en el cacique decidió regresar. "Ahí le di prioridad a la familia y no tanto a lo monetario, porque era un contrato muy bueno. Yo no iba a estar tranquilo, mi familia tampoco, lo decidimos entre todos".

Ahora Rodríguez pone todas sus fuerzas en llevar a Colo Colo a conseguir su primer triunfo de esta temporada. Luego de caer ante la UC en la Supercopa y empatar con Unión La Calera en la primera fecha, los albos alistan las armas para sorprender a Cobresal en el norte este sábado.