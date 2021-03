Martín Rodríguez no se achica tras el mal año de Colo Colo: "Es un lindo desafío, por eso decidí venir en este momento"

Colo Colo por fin logró cerrar a su tercer refuerzo para el Campeonato Nacional y la Copa Chile 2021. Este miércoles los albos anunciaron el regreso de Martín Rodríguez luego de cinco años, transformándose en una de las piezas de Gustavo Quinteros para revertir el mal año pasado.

El cacique no puede dejar más dudas no solo en su juego sino también en la interna, donde los problemas los han azotado por todos lados. Y el propio Tin se encargó de mostrar que viene a dar lo mejor de sí para levantar al equipo.

"Llego en un momento bueno de mi carrera, vengo maduro, con una ambición y mentalidad de ganarlo todo con esta institución. Cuando fue mi paso por Colo Colo, siento que fue tan rápido que no lo pude disfrutar al 100 y hoy quiero hacerlo desde el primer minuto, demostrar que siento la camiseta y que tengo cariño por el club", lanzó el delantero en conferencia.

Martín Rodríguez vuelve luego de cinco años a Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Rodríguez aterriza en los albos con la misión de afirmar la zona ofensiva del mediocampo, un puesto que le atrae. "Mis inicios como futbolista fueron en esa posición, siempre se me acomodó de buena manera. Yo estoy a disposición donde me quieran utilizar, voy a dar mi 100 por ciento por este club".

Para el Tin, el regreso es una bonita oportunidad para disfruatar lo que no pudo antes. "Hoy soy un jugador maduro en todo aspecto, cuando vine la primera vez fue por una apuesta, por un Martín que nadie conocía y terminó haciendo las cosas bien. Pero ahora tiene que venir uno que sea protagonista, al que la gente le va a exigir. Y eso es lo lindo, que se presenten oportunidades para demostrar que lo de antes no fue suerte, sino trabajo y sacrificio con esta institución".

El nuevo Colo Colo

Martín Rodríguez siguió muy de cerca la última campaña de Colo Colo, donde estuvieron a nada de caer al descenso. Para el heredero de la 14, es fue una situación que "no se puede permitir" un club como el cacique. "Ese día, cuando me levanté, sentía confianza de que seguían (en Primera) porque son el equipo más grande de Chile. Y quedó demostrado en el partido, donde fueron justos vencedores".

En su vuelta, el Tin no estará con los referentes que Blanco y Negro sacó días atrás. Sin embargo, el jugador dejó claro que "ellos conforman parte de la historia, eso será imborrable. Y hablar más allá no me corresponde".

Rodríguez también se mostró confiado en el plantel que está armando Quinteros. "Creo que Colo Colo tiene muy buenos jugadores, es un equipo grande en el que llegan los mejores. Más que nombres, prefiero hablar del colectivo, de una familia. Eso es lo que tenemos que lograr, cada quien ayudar al compañero cuando lo necesite".

Finalmente aseguró que le gustaría volver a la Roja, pero primero debe rendir en los albos. "Obviamente es el deseo de cada jugador y uno de mis grandes anhelos, de hacer un buen papel. Todo lo demás se dará por consecuencia de lo que haga. Me ilusiono con la selección porque quiero jugarme todas las cartas, quiero hacer un papel importante", sentenció.

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.