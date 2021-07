Martín Rodríguez es pura ilusión con el nuevo Colo Colo: “Veo al equipo cada vez mejor”

Martín Rodríguez se destapó en Colo Colo en la llave con Palestino. Si bien el nacido en Huachipato había tenido muy buenas actuaciones, le faltaba el gol y apareció con uno en la ida en La Cisterna, donde el Cacique se impuso por 3-2, y estableció el 1-1 final y triunfo en la serie para los dirigidos por Gustavo Quinteros en el estadio Monumental.

Y, tras el encuentro, el 14 albo comentó que “fue un partido muy complicado, el rival juega muy bien, pero sabíamos que debíamos ser intensos. El equipo cada vez lo veo mejor, salimos presionando, somos intensos, es lo que buscamos. Se nos están dando las cosas”.

Además, reveló que “no me preocupa mucho marcar o no, con la tranquilidad iban a venir los goles. Lo importante es aportar al equipo y creo que lo he logrado. Le agradezco a mis compañeros, no sería posible esto sin ellos”.

Finalmente, dijo sobre los cambios en juego que “la madurez me fue entregando el ver los espacios libres, detectar eso. El profe Gustavo Quinteros me da la confianza de moverme por el medio, donde me gusta, después aparecer por fuera. Pero no sería nada si no ayudo al equipo y lo he ayudado. Vamos con todo en la Copa Chile y en el Campeonato Nacional. Esta llave nos motiva para lo que viene. Agradecer a cada uno de mis compañeros que deja todo en el campo de juego”.

Colo Colo ahora enfrentará a Universidad Católica el próximo sábado en el regreso del Campeonato Nacional.

