Los grandes sueños futboleros de Jeyson Rojas

Colo Colo es otro en comparación al de 2020 y los jóvenes son responsables de ello, donde una de las caras nuevas es Jeyson Rojas, quien debutó la temporada pasada y se está haciendo importante en el equipo albo.

El defensor, que a la fuerza se está haciendo lateral derecho, conversó en profundida con el programa Semillero Albo de Dale Albo, donde contó todos sus secretos, analizó su pasado y dio a conocer sus grandes sueños a futuro.

Rojas, cómo no, dijo que sus grandes deseos son poder jugar en algún club en Europa, y además, defender la camiseta de la selección chilena adulta.

"Es un sueño defender a la selección, más para mí que me ha tocado súper poco, recién en la Sub 20 fue mi primer llamado en selecciones juveniles. Contento de querer participar y vivir esa experiencia internacional, tomar eso de jugar con otro tipo de culturas", reveló.

Luego, como gran parte de los futbolistas, indicó que se ve jugando en el Viejo Continente en los próximos años.

"Si me dices de aquí a 10 años me veo jugando en Europa, en los grandes, estar ahí, en ese nivel. Sobre ligas me gusta la de Inglaterra e Italia", comentó.

Además, dijo que no tiene grandes referentes, pero que sí le gusta la forma de jugar del central de Real Madrid Sergio Ramos y del lateral derecho de Liverpool Trent Alexander-Arnold.

"No tengo tanto referente, pero sí miro algunos jugadores que me gustan y son bien completos como Sergio Ramos, para mí es el mejor. De lateral me gusta mucho como juega Alexander-Arnold", contó.