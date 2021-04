Jeyson Rojas, el "Sergio Ramos de Colo Colo": "Me está gustando jugar de lateral"

Una de las cosas positivas en Colo Colo desde el arribo del entrenador Gustavo Quinteros en 2020, es que el argentino-boliviano miró a los juveniles y los mandó a la cancha, con el defensor Jeyson Rojas como estandarte.

El formado en el Cacique tuvo que jugar de urgencia ante las lesiones y se posicionó como lateral derecho, pese a ser marcador central, y no ha soltado el puesto, incluso, ya se va acostumbrando a tener labores ofensivas.

Rojas tuvo una larga conversación con el programa Semillero Albo de Dale Albo, donde puso como ejemplo a Sergio Ramos para hablar de su estreno en el primer equipo de Colo Colo, ya que el español también empezó como marcador por la derecha, y ahora es central.

"Hay muchos casos que empiezan en una posición y terminan jugando en otra. Sergio Ramos es uno", señaló Rojas, en alusión al seleccionado español que inició su carrera en Sevilla como lateral y ahora juega en el centro de la zaga en Real Madrid.

"La verdad que me está gustando ahora más de lateral, me he estado acomodando y pues de lateral te puedes ir al ataque, tienes más la pelota. De central uno juega más paradito y es una posición más responsable. Yo nunca había jugado de lateral", agregó.

Además, habló de la lucha por el puesto que se viene con Óscar Opazo, quien sigue lesionado, pero cuando esté disponible querrá recuperar su lugar perdido.

"Yo veo una bonita competencia porque ya tiene mucha experiencia, es un jugador con bastante trayectoria y además que juega bastante bien. Será una competencia sana, que es lo más importante. Ahí vamos a estar y haré lo posible para que me toque a mí. El Torta me da uno que otro consejo", comentó.