Leonardo Véliz: "Si el estadio tenía público terminaba gritano 'olé' en favor de la Serena, los jugadores de Colo Colo son unos zombies"

Colo Colo perdió con Deportes La Serena en el Estadio Monumental 0-2 y sigue en el último lugar de la tabla de posiciones a cuatro puntos del penúltimo que es O'Higgins, el que más encima, tiene un partido menos.

La molestia en la parcialidad alba era evidente y un claro representante de esa rabia frente a los adversos resultados, la manifestó Leonardo Véliz, quién en conversación con Redgol asegura que "no hay por dónde, todo lo que ha hecho el cuerpo técnico y los jugadores y no hay fuerza para revetir esta situación, no lo veo. No hay fuerza moral, ni sicológica, ni física y para que hablar de una futbolística, no hay".

El Pollo le da con todo al plantel albo afirmando que en la cancha son unos verdaderos "zombies".

"Si el estadio hubiera tenido público te aseguro que la gente termina gritando olé, olé, olé...Porque así terminó La Serena, los jugadores de Colo Colo eran unos zombies. Era la ocasión para demostrar que si podía venir el repunte, pero nada, nada.", afirmó.

Según el ex entrenador de la selección chilena que consiguió el tercer lugar en el Mundial Sub 17 de Japón 1993, "los jugadores entran y los que tienen la misión de dar vuelta un resultado, de revertir un 0-1 con la presión, se entregan".

Leonardo Véliz además comparte un pensamiento que escribió en una de sus redes sociales. "Yo escribí en Twitter que mañana urgente una reunión en Blanco y Negro, peor con los tres reyes magos, es que no sé otra forma de salir de esta. Quedan 12 fechas y vi el video motivacional ¡Matías Fernández el más callado de Colo Colo tuvo que salir a hablar!, está mal, todo mal", cerró.