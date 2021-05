Juan Carlos Gaete levanta a juveniles de Colo Colo: "No tenían actividad hace más de un año y no se notó"

Colo Colo no lo pasó bien su visita a Chillán y cayó goleado por 5-1 ante Ñublense. El encuentro estuvo marcado por el estreno del equipo juvenil del cacique, que debutó ante la emergencia dentro del plantel por el caso positivo y los 17 contactos estrechos.

Y si bien el resultado no acompañó en nada el estreno de los cadetes, Gustavo Quinteros sacó cuentas alegres por los jugadores que vieron acción en su primera vez en el profesionalismo. Una visión que también comparte Juan Carlos Gaete.

El extremo de los albos, que anotara el único gol de Colo Colo ante Ñublense y fuera de los más experimentados en el partido, destacó lo hecho por los juveniles. Esto, recalcando que los torneos de inferiores están suspendidos hace meses.

Gaete valoró lo hecho por los más chicos del cacique. Foto: Agencia Uno

"Los jóvenes no tenían actividad hace más de un año y no se notó, creo", lanzó el delantero, en clara referencia al Fútbol Joven en pausa desde el estallido social. "No se dio, pero seguimos trabajando de la misma forma", agregó.

Gaete también dijo que Quinteros los respaldó a todos, más allá del resultado. "El profe siempre me ha dado su apoyo, esté o no. Para este partido, todos teníamos su apoyo y tratamos de darlo todo, que se dio, pero el resultado no nos acompañó".

Finalmente dijo que esperan a los jugadores en cuarentena de la mejor manera y no complicados por no practicar en la cancha. "No creo que nos afecte, mis compañeros entrenaron en la casa, vienen a full mentalízanos en ganar. Todos debemos estar preparados para lo que viene".