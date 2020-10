Jorge Valdivia y su posible regreso al Cacique: "Jamás podría cerrarme a volver a Colo Colo por una persona"

En los últimos días, el rumor de un posible regreso de Jorge Valdivia a Colo Colo tomó fuerza en el medio nacional. Según informó ADN, en Blanco y Negro estaban en conversaciones con el Mago para un posible retorno, quien incluso estaría dispuesto, siguiendo los datos de la emisora, de terminar con sus problemas legales con el club para así volver a Chile.

Sin embargo, este viernes Radio Agricultura aseguró que el Mago no tiene intenciones de volver: "Ninguna posibilidad. Mientras este Aníbal Mosa en Blanco y Negro como presidente, Jorge Valdivia no vuelve a Colo Colo", fueron las palabras de Mauricio Valenzuela, representante de Valdivia, parafraseado por el periodista Cristián Alvarado.

En medio de todos estos rumores, el Mago rompió el silencio y golpeó la mesa sobre su posible retorno a Macul: "Hola, Mauricio Valenzuela no ha dicho que yo no volvería estando Aníbal y menos alguien del club me ha llamado. Jamás podría cerrarme a volver a la institución por una persona. Además que no existe eso de persona autorizada para hablar por mi. Si hay algo que decir, créanme que lo diría yo, como siempre ha sido", comentó Valdivia en el Instagram de DaleAlbo.

Colo Colo tiene tres cupos para reforzar la plantilla de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020, ¿te gustaría que el Mago fuese uno de esos refuerzos?