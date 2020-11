Gustavo Quinteros resalta el trabajo táctico y físico como clave en Colo Colo: “En el fútbol moderno tienes que estar bien preparado”

Gustavo Quinteros consiguió su primer triunfo al mando de Colo Colo: fue ante Club Deportes Antofagasta en el estadio Monumental en partido pendiente de la fecha 12 del Campeonato Nacional, donde el Cacique cerró la primera rueda con un 1-0 con gol de Iván Morales.

“Lo ganamos porque jugamos con la misma intensidad y ganas que el partido anterior, pero ahí nos equivocamos y nos anotaron. Hoy jugamos mejor, evitamos los errores, achicamos líneas y no le dimos posibilidad al rival. Eso es fruto del trabajo de la semana, hemos trabajado en la parte anímica. Antes nos merecíamos un resultado así, por el compromiso de los jugadores con el club. El segundo fue de ida y vuelta, ellos dejaron los extremos altos y cuando perdimos la pelota nos ordenamos bien. Fuimos justos vencedores. Nos faltó un poquito de precisión, estar más tranquilo en el último centro, en el último pase, pero Colo Colo fue un justo ganador”, comentó el entrenador albo.

“Estoy conforme con el juego. Si no hubiésemos ganado le hubiera dicho lo mismo a los jugadores, los felicité por jugar de esa manera y competir bien. Se nos dio el gol al final, lo pudimos hacer antes y me pone muy feliz por mucha gente, por los jugadores, por sus familias, sus amigos, por los hinchas, por el staff del club que necesitan un triunfo por el trabajo que hacen. Ojalá sea el punto de partida para seguir jugando bien y sacando resultados”, complementó.

Sobre los conflictos arreglados, dijo que fue fundamental terminar con ese cuente. “No tengo dudas que sí. Ese problema que solucionó el presidente con los jugadores, que se unieron, hicimos un asado de camaradería, solucionar lo de Matías Zaldivia, todo el esfuerzo del club y los futbolistas fue fundamental. Ese acercamiento. Y también la preparación, fueron 10 días de entrenamiento, se entrenó muy bien, no se dio ningún día libre. Por eso dije que la preparación fue excelente, dije que iban a correr los 90 minutos, ahora sí están para eso. Colo Colo hizo un esfuerzo enorme para no dejar jugar al rival, si a Antofagasta le das espacios juegan muy bien y no los tuvieron”, sentenció.

Consultado por el físico, dijo que “nos preparamos mucho mejor, se cumplió casi un mes de entrenamientos y después de este tiempo puedo decir que los jugadores están preparados para correr los 90 minutos, no dejar jugar al rival. Eso hicimos, no dejamos recibir en el medio, presionamos alto, impedimos su circulación. A partir de una buena preparación puedes pensar en mejorar futbolísticamente. Cuando no estás bien preparado es difícil jugar bien y ganar. Nos pasó antes, no se podía, en el fútbol de hoy, en el fútbol moderno hay que estar muy bien preparado. De acá en más, todos los que entren estarán preparados. Hay jugadores que vienen de una recuperación larga como Alarcón o Morales, pasará lo mismo con Blandi, Mouche, Matías Fernández, pero al menos tendrán 20, 30 o 45 minutos donde pueden dar refresco y variantes”.

Finalmente, Quinteros resaltó que “me dejó conforme la actitud, la voluntad, el haberse dado cuenta que ahora están preparados para correr, presionar, para no dejar jugar al rival. Aún Esteban Paredes, tuvo dos o tres de gol, corrió una barbaridad, está colaborando con todos en la parte defensiva y da alternativas en ataque. El compromiso, la voluntad, ganar los duelos, no dejar jugar”.