Gustavo Quinteros no coincide para nada con el análisis de Rafael Dudamel del Superclásico: “Cada uno opina cómo quiere o cómo lo ve”

Colo Colo y Universidad de Chile igualaron sin goles en el Superclásico disputado en el estadio Monumental y Rafael Dudamel, entrenador del Romántico Viajero, consideró que su equipo mereció el botín completo, algo que no compartió para nada su par del Cacique, Gustavo Quinteros.

“Habrá analizado su partido. Yo puedo analizar el de nosotros y creo que no hicieron demasiado como para ganarlo. Llegaron una vez o dos con claridad, nosotros también terminamos mal la jugada, sino era distinto. Llegamos bien por los costados, con situaciones muy claras para terminar mejor y terminamos mal. En el segundo tiempo tuvimos espacio en las transiciones, no estuvimos precisos. No hubo un equipo que marcara mucha diferencia y si analizamos una por una las situaciones, las terminábamos bien y teníamos muchas chances. Pero cada uno opina como quiere o como lo ve”, manifestó el argentino.

Asimismo, recalcó que “la idea era ganar. El segundo tiempo arriesgamos más y no pudimos estar más precisos en los últimos metros. Tenemos que jugar mejor, recuperar. Se nos lesionaron tres en la misma posición, Matías, el Mago y Valencia. Contra Everton, Valencia lo hizo muy bien ahí, Matías venía bien, el Mago agarraba ritmo. En esta semana larga esperamos recuperar a algunos o a los tres para tener un jugador que haga esa función y terminar mejor las transiciones”.

“Buscamos jugar como hicimos con Everton en el primer tiempo hasta que se nos lesionaron los jugadores. Eso fue lo ideal. Tenemos que volver a jugar así, esperamos que se recuperen los de la posición creativa, tener más variantes de mitad para adelante y terminar mejor las jugadas de ataque. Conseguimos solidez, orden táctico defensivo, nos hacían muchos goles y ahora estamos más sólidos. Nos falta terminar mejor el centro, el último pase, llegamos bien a los espacios por los costados pero no terminamos bien. Nos falta tranquilidad, precisión. Se sumó un punto. Cuando sumas un punto en un clásico no está tan mal siempre y cuando ganes los tres en el otro. Si ganamos el que viene (con Coquimbo), este punto será positivo. Si no, será negativo”, profundizó.

Espera a Leonardo Valencia, Matías Fernández y Jorge Valdivia



La generación de juego para Gustavo Quinteros es un tema. “Pensé que mucho tiempo antes íbamos a salir de la pelea directa por el descenso. Pero te encuentras con un montón de circunstancias, que ya las hablamos, no cuentas con los mismos jugadores y se complica. No se agarra funcionamiento de equipo. Cuando jugamos cada tres o cuatro días perdemos jugadores. Hoy perdimos Campos, antes a Valencia, al Mago, a Matías. Es difícil. Armas un equipo para que esos jugadores marquen diferencia y puedan darle el fútbol que uno quiere. En lo ofensivo sobre todo, porque atrás estamos sólidos, hemos sacado puntos importantes contra equipos importantes, pero nos faltan esos jugadores que hacen la diferencia arriba, que dan un funcionamiento ofensivo en todos los partidos. Por eso pongo el ejemplo del primer tiempo con Everton hasta que estuvo Valencia”, reflexionó.





Sobre los jóvenes, dijo que “jugó Jara, Morales, Jeyson Rojas que lo usamos ahí dadas las bajas de los laterales. Son jugadores que van a tener un futuro mejor. Estamos en una situación que no es la ideal para que ellos puedan demostrar su calidad. Pero bueno, me quedo con que son jugadores que van a aportar mucho. Jeyson Rojas entró nervioso, 19 años, peleando en esta situación, pero en el segundo tiempo estuvo mejor. Jara se quedó sin piernas, pero intentó. Iván Morales se está poniendo bien, yo creo que no está para 90 minutos aún, pero nos puede dar mucho más. Vamos a seguir trabajando”.

Finalmente, Quinteros recalcó que “tenemos que mejorar en el juego. Ojalá que coincida con la vuelta de Matías, Valencia, del Mago y tener a todos entrenando al cien por cien. Ahí nos falta, el equipo se defiende mejor, está sólido, pero nos falta la última jugada, generar más fútbol ofensivo”.