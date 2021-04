Gustavo Quinteros detalla por qué Colo Colo le ganó a la U con autocrítica: “No nos asociamos, pero generamos ocasiones”

Gustavo Quinteros logró su primer triunfo como entrenador de Colo Colo en un Superclásico ante Universidad de Chile y le sirvió al Cacique no sólo para mantener su racha de 20 años sin derrotas ante el Romántico Viajero en el estadio Monumental, sino que también para alcanzar, provisoriamente, el primer puesto del Campeonato Nacional: Universidad Católica no juega en esta fecha por lo que se quedó con 9 unidades, los albos se fueron a 10 y los puede pasar Audax si vence a Deportes Melipilla este lunes y llega a 11.

Y, tras el compromiso, el DT de Colo Colo manifestó que “hoy se dieron situaciones claras por movimientos entrenados: atacar el espacio y Morales quedó mano a mano y luego en el gol. Con los jugadores veloces que tenemos, tratando de buscar los mano a mano y atacando los espacios pensábamos que sacaríamos ventaja y así fue. Sin jugar con tanta posesión de balón, con tanto juego asociado, tuvimos tres o cuatro para hacer gol. Estoy muy conforme porque, a pesar de que no tuvimos tanto fútbol asociado, pudimos generar cuatro o cinco para convertir y eso me deja muy tranquilo”.

“El primer tiempo nos costó, no presionamos como en partidos anteriores, los dejamos jugar con mucha libertad. No hicimos lo que entrenamos. Estábamos metidos atrás y luego salimos más, se adelantó Gil, la agarró más Martín Rodríguez y Costa en campo rival. A Gil le dije que lo quería ver todo el tiempo en cancha rival el segundo tiempo y llegando al rebote y así hizo el gol. Nos equivocamos en darle la posibilidad al rival de mantener la posesión en mitad de cancha en el primer tiempo. Fueron 15 o 20 minutos buenos donde hicimos el gol, pero nos falta defender los resultados con la pelota. Lo pongo a Jara y Valencia que se asocian corto y no son tan directos como Solari o Bolados, pero igual nos costó. Nos cuesta mantener la posesión cuando vamos ganando. Lo debemos trabajar, es un equipo que estamos formando, trabajando dos sistemas de juego, empezamos con uno y luego terminamos con Costa adentro y Bolados afuera. Queremos pelear arriba”, abundó.





Sobre el rendimiento de los jóvenes, dijo que “estoy muy contento, muy conforme con todos. Convocamos cuatro o cinco chicos menores de 20 años. Este equipo es para todo lo que viene, les vamos dando minutos, concentran, algunos juegan. Estamos armando algo que ojalá nos de la opción de estar peleando siempre arriba, sin presiones. No jugamos como los partidos anteriores, los clásicos son distintos, muchas faltas, no había continuidad de juego pero ganamos y nos acomodamos mejor en la tabla. El equipo está respondiendo y no tengo dudas que para las siguientes temporadas quedarán jugadores jóvenes con participación, un equipo que ojalá pelee todos los años el torneo. A los chicos hay que seguir dándoles confianza, que agarren experiencia para que estén bien cuando el equipo los necesite. Ojalá luego nos toque partidos decisivos para clasificar a Copa, títulos”.

Colo Colo se ilusiona, pero Quinteros advierte que “nos falta muchísimo”



Sobre el cambio que generó en Gabriel Costa, el adiestrador albo dijo que “le dimos confianza. Cuando llegué hablé con mucho él, lo había visto jugar bien por momentos. Aporta mucho, es positivo, tiene mucha voluntad, presiona mucho, a veces tiene posibilidades de jugar adentro como lo hizo hoy tras los primeros 25 minutos. Se adapta, tácticamente cumple, te juega al cien por cien en intensidad. Presiona, tiene velocidad, transiciones, contragolpes. Está jugando bien. El partido anterior hizo el gol y dio el pase gol. Y ahora también dio un pase gol. Está cumpliendo muy bien, es uno de los pocos de experiencia que tenemos además”.

Gustavo Quinteros logró su primer triunfo en un Superclásico al mando de Colo Colo. | Foto: Agencia Uno

Asimismo, confesó que “mi mayor premio fue salvar a Colo Colo del descenso. Lo sentí como ganar un campeonato, había mucha angustia, muchos problemas. Después pudimos armar un equipo muy positivo, con mucho compromiso y se salvó del descenso. Todos los que entraban dejaban todo por la camiseta. Fue un compromiso de todos. Nos sirvió para crecer mucho y hoy disfrutamos otros momentos, con un equipo nuevo, muy joven, avanzamos más de lo que yo esperaba. Cuando empiezas una temporada y pones chicos que debutan a veces uno demora más en poder formar un equipo que juegue como uno quiere. Más allá del primer tiempo de hoy que no fue tan bueno, marcamos una diferencia y generamos. El equipo genera situaciones de gol. Lo mismo en el primer tiempo con Everton. Eso me deja tranquilo. Quizás no elaboramos tanto, pero hay velocidad, dinámica, jugadores que ganan los duelos. Apostamos a ese juego”.

Finalmente, Quinteros recalcó que “nos ilusiona estar en esta posición, falta muchísimo pero sí hemos avanzado con rapidez en que el equipo genere situaciones de ataque. Pese a que no jugamos bien el primer tiempo generamos dos, una de Morales que fue mano a mano, otra de Bolados, luego hicimos el gol, el remate de Costa, el cabezazo de Jara abajo del arco, el de Falcón. Un montón de situaciones más allá de que no se jugó tan bien. El equipo consiguió rápido el generar situaciones y eso ilusiona. Hay que mejorar, trabajar mucho y esperamos seguir en estos lugares”.