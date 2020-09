Gualberto Jara culpa a “dos golazos” de la derrota y dice seguro: “El equipo respondió, pero no conseguimos el resultado”

Colo Colo, una vez más, no evidenció ninguna respuesta futbolística y terminó cayendo de manera inapelable contra Peñarol por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Fue un 3-0 contundente del Manya, al que le bastó con correr, meter y sus figuras jóvenes y de antaño para poder vencer a un abúlico Cacique.

No obstante, para el entrenador albo, Gualberto Jara, todo se dio por circunstancias puntuales. “El equipo respondió, pero no conseguimos el resultado esperado. Estamos tratando por todos los medio en mejorar el rendimiento individual y colectivo. Creo que estábamos haciendo un buen partido en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, con dos golazos ellos consiguieron esa diferencia. Tratamos de seguir llegando, pero se cerraron bien y no tuvimos opciones”, aseveró el paraguayo.

“Creo que en el primer tiempo trabajamos mejor en campo rival, dando circulación y llegando. Tuvimos un par de situaciones. Nos cuesta sobre todo porque el traslado de defensa a la zona rival es donde cometemos errores”, complementó.

Asimismo, analizó que “jugamos mucho en campo rival, pero una distracción nos costó el primer gol y tuvimos que remar contra el resultado. Tuvimos situaciones que no fueron claras, pero llegamos. Nos cuesta, porque ese traslado de defensa a la zona rival es cuando cometemos errores, nos apresuramos. Perdemos precisión. Hoy creo que íbamos mejorando hasta los goles”.

Finalmente, explicó por qué se decantó por César Fuentes, un volante central, como defensor siendo que había entrenado con el juvenil Jeyson Rojas.

“Optamos por la experiencia, en un partido difícil ante un rival copero, para darle más seguridad defensiva en base a la experiencia. No podemos tampoco lanzar a un chico en un partido de estas características. César respondió, pero no conseguimos el resultado que esperábamos”, cerró.