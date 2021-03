Gabriel Costa piensa en grande para el "nuevo" Colo Colo: "Tengo la ilusión de pelear el título"

Colo Colo tuvo una temporada 2020 patética, donde estuvo a un paso de descender, porque debió jugar el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción, el que apenas ganó 1-0 con gol de Pablo Solari.

La campaña 2021 ya está en marcha y el Cacique empezó con un empate 0-0 ante Unión La Calera en el estadio Monumental, partido que según Gabriel Costa tendría que haber sido un triunfo del local.

"Tuvimos un buen partido, pero siempre el gol define un montón de cosas. Nos fuimos con el saber de que pudimos haber ganado el partido. Yo me fui conforme, porque sentí que estamos bien física y mentalmente. Nos enfrentamos a un equipo que terminó segundo el año pasado y que juega muy bien", analizó el uruguayo-peruano.

"Estuvimos el año pasado una temporada muy difícil en un club muy grande. Este año nos preparamos muy bien para afrontar el Campeonato, hicimos buena pretemporada y estamos bien como equipo", agregó.

Gabriel Costa en el empate con La Calera - AgenciaUno

Apoya a Quinteros y su momento actual



El ex Sporting Cristal, además, respaldó el trabajo del entrenador Gustavo Quinteros, argumentado que ha sido fundamental para su alza deportiva.

"Más allá de las críticas, a nosotros Gustavo Quinteros nos ha preparado bien. Comenzamos un campeonato nuevo, con otras oportunidades de juego. El sábado pasado hicimos cosas muy buenas, donde no pudimos convertir, pero nos fuimos con sensaciones muy buenas", expresó.

"El tema es que pasa más por lo personal, me he acostumbrado bien al club. Me estoy preparando para lo que viene. La confianza de Gustavo es fundamental, no solo para mí, sino que también para el resto de mis compañeros. Uno tiene que estar preparado siempre, me tocó a mí y lo estaba", explicó.

Además, dice que van a luchar por ser campeones: "obviamente que muchas veces a un jugador, cuando le toca llegar a un equipo, piensa que le irá muy bien. A mí me tocó que el tiempo me dio la razón a mí, yo me conozco. Me siento muy bien. La confianza del técnico ha sido muy importante. Tengo mucha ilusión de llegar al último partido y de estar peleando el título, porque es lo que se piensa en este club".

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este sábado, cuando desde las 20:30 horas visite a Cobresal en el estadio El Cobre.