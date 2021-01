Fernando Astengo demuele a Gustavo Quinteros: "No ha estado a la altura, Colo Colo no tiene un sello"

Colo Colo no lo pasa mal, lo pasa pésimo. El elenco albo está en el último puesto del Campeonato Nacional y se acerca a pasos agigantados al peor fracaso de su historia y bajar a Primera B.

El Cacique perdió este miércoles de manera inapelable ante Santiago Wanderes y se mantiene en el último lugar de la tabla, con ocho partidos pendientes en el fútbol chileno.

Uno de los más criticados por su gestión es el entrenador Gustavo Quinteros, quien además fue castigado con tres fechas de suspensión por un ordinario gesto ante Deportes Antofagasta.

El estratega argentino-boliviano sigue recibiendo malos comentarios, y ahora fue la hora de Fernando Astengo, ex defensor de Colo Colo y también entrenador, el encargado de hablar acerca del adiestrador.

"Repercute que el técnico no esté en la cancha, porque al borde del campo uno puede dar directrices, ir leyendo el partido, cambiar el sistema, soltar a los laterales. Quinteros no ha estado a la altura porque él es la cabeza, debe ser el pensante, y cayó en el nerviosismo en vez de transmitir calma, se muestra alterado, reclamando todas las jugadas, fuera de sí", dijo en primera instancia a El Mercurio.

Colo Colo jugó pésimo ante Wanderers - AgenciaUno

"Desde que llegó Quinteros no se ve un sello y tampoco hay mejora en los rendimientos individuales. El equipo intenta agruparse y salir de contra, pero para ello se necesitan jugadores rápidos, el arco rival les queda muy lejos a los volantes. No es casual que no haya pateado al arco ante Wanderers", agregó.

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este domingo, con una nueva final, esta vez en el Monumental ante Everton.