De Tezanos categórico con Gualberto Jara: “Ya pasó el tiempo de decir que es buena persona, demuestra que no está capacitado”

Colo Colo volvió a perder, esta vez ante Peñarol por la Copa Libertadores por 3-0 en el estadio Campeón del Siglo de Uruguay, lo que lo deja comprometido en este certamen donde algo de aire tenía gracias a los triunfos ante Athletico Paranaense en marzo y ante el mismo Manya hace dos semanas en el Monumental.

Ante esto, Manuel De Tezanos Pinto fue enfático en el programa Todos Somos Técnicos de CDF apuntando a Gualberto Jara y su salida para buscar un golpe de efecto inmediato de cara a, por lo menos, tratar de salir del peligro de descenso.

“Un Colo Colo que otra vez jugó muy mal, no encontró ningún tipo de respuesta y se encuentra con un resultado y un rendimiento muy lejano a la competencia. Superado por su rival, sin respuestas en el juego”, partió diciendo MDTP.

“Es un nuevo ejemplo de un equipo parchado, que va parándose con lo que va quedando, que entra Opazo cojeando. Creo que hay entrenadores que le pueden dar más recursos a estos jugadores, más rendimiento, que busquen un conocimiento superior del rival. Cuando analizó a Paranaense, Gualberto Jara hizo un análisis básico, pero muy básico, que ‘dos laterales que pasan, que mucha posesión’, que lo hacía cualquier persona”, abundó.

Asimismo, el periodista recalcó que “vi dos partidos (el de Universidad Católica y el de Colo Colo), los dos perdieron, pero la UC tenía líneas de pases, recursos, movimientos. Hoy en la pelota detenida, en el primero córner no había nadie en el primer palo. Miguel Pinto puteando a sus compañeros. En el segundo estaba Suazo y en el tercero Costa y Suazo andaba en el centro del área chica. No es un cabeceador, peinó mal la pelota y pum, pepa. Eso se puede trabajar”.

“Fuenzalida y Pinares levantan la mano y el equipo se muestra. No hicieron ningún, gol, no les resultó, pero tenían 15 pelotas detenidas trabajadas. En Colo Colo se miraban y nadie sabía que hacer y eso ya no es culpa de Mosa”, complementó.

Colo Colo perdió con Peñarol y sigue agudizando su crisis. | Foto: Getty Images

Finalmente, sentenció que “estamos de acuerdo que Colo Colo debe resolver muchas cosas, pero el fin de semana tiene otro partido y el técnico sigue demostrando a todas luces que no está capacitado. Ya pasó el tiempo de decir que Gualberto Jara es buen tipo, buena persona, que probablemente sea un gran papá. O Colo Colo hace un cambio ahora, ya, o va camino al despeñadero. A la U nunca la vi así de mal el año pasado. Quizás una sola persona no te arregla todo, pero creo que puede mejorar, un pequeño cambio para salir de este desastre. No querer hacerlo es decir ‘el entrenador da lo mismo’”.