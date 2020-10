Aníbal Mosa pide “perdón de Arica a Magallanes” en feroz autocrítica, descarta renunciar y llama la unidad

Aníbal Mosa reapareció después de meses y, tras explicar que se llegó a un consenso para solucionar rápidamente el entuerto de Matías Zaldivia, abordó temas personales en este tiempo de crisis en Colo Colo, descartando renunciar pero haciendo una severa autocrítica.

“No he pensado en dar un paso al costado. Asumo toda la responsabilidad de los errores y situaciones que ha atravesado la institución. Por algo soy el presidente. Lo asumo y se lo he hecho saber al directorio. Pero hay muchas decisiones que se han tomado por unanimidad en el directorio. Más allá si fue correcta o no. No eludo la responsabilidad, pero renunciar sería salir arrancando y yo no salgo arrancando. Me voy a quedar acá para darle solución al problema. El otro año si no cuento con la confianza de los directores, de la masa popular colocolina, tendrá que venir otro. Pero hoy sería agregar otro problema. Todos somos parte del problema y debemos ser parte de la solución”, dijo de entrada.

“La situación no es fácil. No voy a ocultar ni maquillar situaciones que todo el mundo ha sabido. Pero sigo confiando en que vamos a restituir las confianzas con los jugadores. Nos vamos a reunir con ellos, he estado hablando con el capitán. Estas situaciones no ayudan mucho, pero sí creo que vamos a retomar la relación buscando lo mejor para Colo Colo. Hoy en el directorio, que duró más de cuatro horas, dedicamos a hacer un mea culpa en la primera parte para dejar nuestras diferencias de lado. Requerimos estar unidos y ese ha sido el compromiso del directorio. Vamos a dejar nuestras diferencias de lado y de acá a que termine el Campeonato Nacional, nos vamos a dedicar a apoyar a nuestros jugadores, cuerpo técnico y a salir de este momento. Lo vamos a sortear. Tengo confianza en que vamos a recuperar la relación con los jugadores, por el bien de Colo Colo”, complementó.





Asimismo, recalcó que “debemos recuperar la relación fluida que teníamos antes, de cercanía. Esto que nos sucedió con los jugadores, provocado por la pandemia que nos puso en una encrucijada, provocó muchas grietas. Desde ya estamos en esa labor y esperamos reiniciarnos todos, desde el directorio hasta los jugadores, utileros, todo el mundo para ponernos la misión de salir de este difícil momento. Colo Colo no está acostumbrado a estar en estos lugares y la unión nos va a sacar de esto”.

Sobre despedir a sus más cercanos asesores, expresó que “no comparto eso que Marcelo (Espina) y Harold (Mayne-Nicholls) sean un problema. Claramente la cúpula, donde me incluyo y están ellos, tenemos toda la responsabilidad. Por supuesto. Pero no creo que sea algo de ellos dos solamente, no es justo. Esto lo tenemos que sacar entre todos adelante. Es una tarea donde no se puede restar nadie. Y cuando llegue el otro año tendremos que hacer los balances de cada uno, el directorio lo hará. Pero hoy pedir renuncias no es la solución”.

“La solución es unirse y tenemos un compromiso los nueve directores de dejar las diferencias de lado y ponernos detrás de Colo Colo. Debemos buscar la unidad. Está hablado y espero que se concrete por lo menos hasta cuando termine el Campeonato Nacional. También con los jugadores, con la gente, así se saca adelante. No creo que sacando gente resolvamos el problema”, abundó.

Finalmente, Mosa le habló a la gente. “Pido disculpas, de Arica a Magallanes, pero esto lo vamos a dar vuelta, estoy seguro. El primer paso fue traer un cuerpo técnico de primer nivel que está dando sus primeros frutos en muy pocos partidos. No nos cabe duda que vamos a mejorar. Voy a encabezar el proceso de buscar la unidad con los jugadores. Pero le aseguro a los colocolinos que esta cuestión la vamos a dar vuelta, sí o sí”, remató.