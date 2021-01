Aníbal Mosa dispuesto a pagar de su bolsillo el “bono por no descender”: “No tengo problemas, somos todos responsables”

Tras el lanzamiento oficial de la nueva camiseta de Colo Colo, de marca Adidas y con sponsor principal de Pilsen del Sur, Aníbal Mosa abordó algunos temas de la contingencia del Cacique aclarando que está dispuesto a pagar de su bolsillo el dichoso “bono por no descender” que, dicho sea de paso, manifestó que es un incentivo por ganar todos los partidos que quedan. O su mayoría.

El comerciante recalcó que el tema pasará por la alta mesa. “Vamos a conversar con el directorio el jueves. Son apoyos por ganar la mayoría de los partidos, cualquier esfuerzo vale la pena para mantener la categoría donde nunca debemos dejar de estar. Es un esfuerzo de Colo Colo, pero si Colo Colo decide que no se puede, no tengo problemas en hacerlo como persona natural o como familia. Somos todos responsables de esta crisis”, sentenció.

De todas formas, manifestó que “es un pelo de la cola este tema, no creo que divida al directorio. No es lo importante. Respeto todas las opiniones que pueda haber, pero espero que prime la cordura y que en cierta manera mantengamos este ‘pololeo’ que tenemos jugadores y dirigentes en momentos en que lo pasamos mal. Lo importante es seguir ganando”.





Sobre el compromiso de los futbolistas, dijo que “los jugadores están esforzándose, el Tanque (Paredes) terminó en una clínica porque el tipo se infiltró con corticoides, quiere estar. El Mago (Valdivia) ya lo vieron, dando instrucciones, lo mismo Miguel Pinto y otros. Estamos viviendo una situación muy complicada, muy dura, pero ha servido para fortalecer los lazos y colocolar la institución por delante. Veo al grupo muy bien”.

“Lo único que quiero es que lleguemos a los 36 o 38 puntos para salir de esto. Si juegan juntos y se da esa postal de Matías con Valdivia juntos, fantástico. Pero lo importante es sacar esta pega adelante con mucho esfuerzo, con mucha crítica. La cosa está así, le pongo el pecho a las balas, pero vamos a garantizar a que no nos daremos vencidos hasta que no se dispare la última bala, como decía un estadista de la Segunda Guerra Mundial. Acá todavía tenemos balas que disparar y esto nos va a quedar como experiencia para no repetir estos errores”, abundó.

Finalmente, recalcó que “diga lo que diga me van a criticar siempre, da un poco lo mismo. Si me doliera me debería haber ido. Las críticas son bienvenidas. Éste es el equipo de 9 millones y no le voy a decir qué cosa o qué no a todo el mundo. Pero sigo con la convicción que seguiremos como el equipo grande que nunca ha descendido”, rematando con su aspiración para este 2021: “Mi deseo es mantener la categoría, ¿qué otra cosa podría haberle pedido al Viejo Pascuero?”