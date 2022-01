El delantero de Colo Colo , Javier Parraguez , se manifestó con el mejor de los ánimos para dar todo en la pretemporada de cara a este 2022. De paso, recalcó que no tiene intenciones de moverse del Monumental.

El futuro de Javier Parraguez era una de las incógnitas en el Monumental. La llegada de Juan Martín Lucero como el nuevo goleador que pidió Gustavo Quinteros para Colo Colo cierra los espacios a los que ya estaban y, tal como pasó en el mercado pasado, el Búfalo comenzó a sonar en distintos equipos. No obstante, el ex Santiago Wanderers fue claro al sumarse a la pretemporada del Cacique en Argentina y recalcó que no tiene intenciones de moverse de Pedrero.

Ante la consulta de si continuaba en Colo Colo, el delantero fue enfático en el aeropuerto de Santiago. “Sí, obvio. Tenemos contrato así que seguimos”, contestó.

Sobre los trabajos que se vienen, Parraguez apuntó que “vamos muy motivados, con muchas ganas de hacer una buena pretemporada para hacer un buen campeonato. Esperamos que esta pretemporada nos sirva. La bienvenida a los refuerzos fue muy buena”.

Con la continuidad de Javier Parraguez, Iván Morales y Christian Santos deben ver su futuro en Colo Colo. El Tanquecito es uno de los valores exportables del Cacique y si bien aún no llegan ofertas formales, más de un club lo ha sondeado y si hay algo interesante para todas las partes, podría decir adiós. Por su parte, el venezolano se sumó a la pretemporada en Argentina y tiene contrato hasta junio, pero los cupos de extranjeros lo complican.

Colo Colo realizará sus trabajos en la localidad de Pilar, a algunos kilómetros de Buenos Aires. Además, enfrentará un hexagonal con Universidad de Chile, Boca Juniors, Independiente, Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro para luego venir a Santiago a jugar la Supercopa con Universidad Católica el 23 de enero.