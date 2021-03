Cristián Caamaño y Patricio Yáñez lapidan el debut de Juan Carlos Gaete: “No sé si es para Colo Colo”

Este fin de semana arrancó el Campeonato Nacional 2021 y uno de los partidos más atractivos de la primera fecha era el choque entre Colo Colo y Unión La Calera. Sin embargo, el compromiso decepcionó al terminar sin goles en el Monumental.

En ese sentido, en Deportes en Agricultura analizaron el encuentro y el periodista Cristián Caamaño disparó duramente en contra de Gustavo Quinteros, a quien le pidió una idea de juego clara. Además, lapidó el debut de Juan Carlos Gaete.

“Buenos 15 minutos aprovechando algunos errores de La Calera, posicionando a Gabriel Costa en el eje de ataque, pero no mucho más. Yo vi las estadísticas y solo dos remates al arco, a pesar de que varios terminaron fuera. En líneas generales terminó mejor La Calera, a pesar de terminar con un hombre menos”, partió diciendo Caamaño.

“Ya está bueno que después de seis meses veamos jugar bien a Colo Colo 90 minutos ¿a qué juega el Cacique? Cuando no tiene la pelota insiste en refugiarse en su propia área, aglutinar hombres. Es cierto, no le llegaron mucho a (Brayan) Cortés, pero quedó la sensación que el gol estuvo más cerca de La Calera”, agregó el periodista.

En la misma línea, complementó que “el técnico cementero sin quejarse, sin llorar, sin decir que no tenía a (Jorge) Valdivia, que (Octavio) Rivero llegó tarde, que no tuvo a (Erick) Wiemberg por la Selección, le jugó un partido de igual a igual a Colo Colo, que sigue inmerso en un mar de dudas”.

Y sobre el ex Cobresal, comentó que “no sé si Juan Carlos Gaete es para Colo Colo, tengo mis serias dudas que sea para el Cacique, más en un equipo sin tanto espacio por delante. Me parece que no tiene el juego en espacio corto, no tiene lo que necesita un puntero como (Pablo) Solari o (Marcos) Bolados. Creo que se le hará difícil ganar una camiseta de titular”.

Los equipos animaron un empate sin goles en el Monumental. (FOTO: Agencia Uno)

Por su parte, Patricio Yáñez se unió al análisis y expresó que “no me gustó en términos generales. Uno trata de ver lo que vivió durante muchos meses siendo colista, las lesiones, pero el plantel no ha cambiado demasiado. No veo grandes avances en el equipo de Quinteros. Tiene falencias en el plano defensivo, no tiene enganche y el DT lo debe definir, porque ahí están los grandes pecados”.

“Los equipos ya saben jugarle a Colo Colo y La Calera, sin mostrar lo de la temporada pasada, mostró mejor solidez, mostró mejor juego (…) hay situaciones que intenta, pero uno no puede quedarse toda la vida con 15 minutos buenos. Todos los equipos mantienen una idea que van mejorando y yo no veo absolutamente nada de lo que hizo la temporada pasada con lo que hace ahora. Con más tiempo de trabajo es el momento de exigirle la muñeca de Quinteros”, agregó.

Finalmente, sobre el estreno de Gaete, sentenció que “las realizaba todas en El Salvador, pero no la tocó en el Monumental. Intentó algunas acciones, pero muy poco. Colo Colo es un tema de jugadores, no solo del técnico”.

