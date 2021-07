Patricio Yáñez le pone presión a Gustavo Quinteros: “Colo Colo tiene la obligación de pelear el título, no tiene excusas”

Solo es cuestión de horas para que Nicolás Blandi salga de Colo Colo, libere el cupo de extranjero y Gustavo Quinteros pueda ir por su gran anhelo: fichar un delantero consolidado que les permita pelear el título del Campeonato Nacional y la Copa Chile.

En ese sentido, Patricio Yáñez analizó esa situación en Deportes en Agricultura y llegó a la conclusión de que efectivamente el Cacique necesita un goleador, pero eso no es excusa para que no pelee el título.

“Quinteros quiere a un goleador, a un pepero, alguien que la mete adentro. Más allá de las características, siempre ha tenido de todo, pero tampoco tiene seguridad (…) lo único que quiere es un 9”, partió diciendo.

“Pero eso no justifica que Colo Colo no esté arriba ni peleando ni obteniendo un título. Esto de la transición, de que nos vamos a reforzar el próximo año, no. Colo Colo tiene la obligación y Quinteros lo sabe, independiente de que le falte un 9, de ir a pelear el título”, agregó categóricamente.

En la misma línea, complementó que “Quinteros que no venga después con esa excusa de que yo pedí un 9, de que no me trajeron un delantero. Colo Colo con lo que tiene le sobra y le alcanza para pelear”.

Recordemos que Colo Colo marcha momentáneamente en la quinta posición con 17 puntos y está a solo tres unidades de Audax Italiano, actual líder del Campeonato Nacional. Además, está clasificado a las semifinales de la Copa Chile.