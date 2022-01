Leonardo Gil encara un partido importante este lunes cuando Colo Colo choque ante Boca Juniors en el Torneo Internacional de Verano pues en algún momento tuvo la oportunidad de ponerse la camiseta azul y oro además que se ha confesado fanático del club, al menos en sus años de infancia.

Antes de este compromiso, el mediocampista del Cacique dio una extensa entrevista con el Diario Olé de Argentina. "En la época de Bianchi era hincha de Boca, pero con el tiempo uno va perdiendo el fanatismo por la profesión. Y yo me comprometo siempre al 100% con la institución que me toca defender", afirmó.

"Colo Colo tiene una parte grande de mi corazón, porque toda la familia de mi mamá y mis abuelos son hinchas del Cacique. Eso fue lo que me impulsó para venir a jugar a este club y a hacerme chileno. Jugar en Colo Colo es otro sueño cumplido para mi familia", añadió en su respuesta.

También habló de su posible arribo al xeneize en 2019. "Yo estaba en Central y desde Boca se comunicaron con Adrián Castellanos, mi representante. Él me contó que me querían, pero que la prioridad para Boca era cerrar a Campuzano. Si lo de Campuzano no se arreglaba, la intención de Boca era contratarme a mí. Al final, arregló Campuzano y yo seguí un año más en Central. Hubiera sido lindo jugar en Boca, pero en Colo Colo soy muy feliz", puntualizó.

Gil también recordó la noche que marcó a Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca. "Esa experiencia fue inolvidable. Siempre uno trata de hacer lo mejor en la cancha pero a veces se encuentra con cada monstruo. Yo siempre digo que fue un placer tratar de marcarlo, porque marcarlo es otra cosa. Riquelme es un distinto. Para mí sigue siendo el último 10", añadió.