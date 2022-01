La primera oferta de América de México por Pablo Solari fue rechazada por insuficiente. No obstante, las Águilas preparan un nuevo ofrecimiento que harán llegar durante el fin de semana y si se acercan a una cifra satisfactoria para las partes, es una opción que el Pibe diga adiós a Colo Colo. Daniel Morón, gerente deportivo, dijo que eso se verá cuando se formalice la intención del club azteca y, de paso, reconoció que Gustavo Quinteros tiene en la mira a Martín Rodríguez si esto pasa.

Al respecto, el DT de Colo Colo fue claro. “Con respecto a Solari nos pone orgullosos que un chico que llevamos sin haber jugado en Primera terminara siendo la revelación. Creció un montón, un jugador extraordinario, tiene el techo mucho más alto, puede seguir creciendo y mejorando. Que tenga ya una oferta importante es motivo de alegría para todos. Contamos con él toda la temporada salvo que venga una oferta que deje conforme al club y al jugador, pero esperamos tenerlo un año más por lo menos”, comentó.

Pero, ¿y si se va? “Si se llega a ir Solari… Estamos conformes con los jugadores que llegaron. Le debemos dar rodaje, funcionamiento al equipo, por momentos lo hicieron bien. Pero si se va Solari hay que traer dos buenos jugadores. Vale por dos (sonríe)”, tiró medio en broma medio en serio.

Pasando al Superclásico por el Torneo de Verano que Colo Colo le ganó a la U de Chile, el DT albo dijo que “fue un partido favorable para nosotros. Jugamos casi siempre en campo rival, salvo los primeros minutos que fueron de ida y vuelta, pero fuimos más en tenencia y posibilidades. Tras el 2-0, inconscientemente mantuvimos mucho la posesión sin progresar en el ataque y en una pelota a favor quedamos mal en defensa y hacen el descuento. Pero estoy conforme, tras ocho o nueve días de entrenamiento jugamos 90 minutos bastante bien, intensos y por momentos con buen fútbol. Faltó plasmarlo más en el área rival”.

Asimismo, recalcó que para la Supercopa frente a la UC “vamos a llegar muy bien. Los pibes entrenan con mucha humildad, motivados, estamos en un lindo lugar. Fue muy bueno para ellos participar en este torneo. Están muy bien. Ojalá lleguemos con todos a disposición en la parte física, hoy tuvimos algunas bajas y cuidamos a algunos tocados. Para el partido del 23 esperamos llegar con todos”.

“Lucero muy bien. Estuvo parado un tiempito, entrenó con mucho esfuerzo para ponerse bien para este partido. Lo hizo bien. Nos faltó asistirlo mejor, el primer tiempo llegamos tres o cuatro veces del lado derecho y el centro fue muy al primer palo, no lo encontramos en el área. Pero hace buenos movimientos, pivotea bien y su físico ayuda al equipo en la presión. Estamos muy conformes”, complementó sobre su nuevo centrodelantero.

Finalmente, explicó de Iván Morales que “hay jugadores que están tocados o que no están bien físicamente y no quisimos arriesgar. Todos los que no participaron fue por eso y son varios. No queremos arriesgar al jugador”.