El gerente deportivo de Colo Colo , Daniel Morón, manifestó que aún no ha llegado la segunda oferta por Pablo Solari por parte del América. No obstante, esto sucederá en las próximas horas y si las Águilas se acercan a una cifra atractiva, el Pibe puede partir. Ante esto, Martín Rodríguez es el hombre apuntado por Gustavo Quinteros.

Colo Colo derrotó a Universidad de Chile en el comienzo del Torneo de Verano con goles de Gabriel Costa de penal y Maximiliano Falcón, mientras que el descuento fue de Darío Osorio. ¿Una de las figuras? Pablo Solari, quien ya recibió una primera oferta del América de México que fue rechazada por el Cacique. No obstante, las Águilas buscan arremeter el fin de semana con un nuevo ofrecimiento y en Pedrero no se cierran a perder a su joya siempre y cuando sean números satisfactorios.

“Hubo una primera oferta, la cual fue rechazada por el directorio entero y por la gerencia deportiva también. Hoy Pablo está con nosotros, esperamos que pueda permanecer por lo menos un año más. Esa fue la intención, Colo Colo hizo un esfuerzo económico para poderlo retener. Esperamos que así sea, que juegue una Copa Libertadores. En un semestre más, seguramente elevará su rendimiento, estará en otro nivel y eso favorecerá al jugador y al club”, comentó el gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón, tras el Superclásico en Argentina.

“No es fácil rechazar una oferta, pero aún no llega una que sea interesante, importante, que sea algo irresistible. Si eso pasa, en algún momento habrá que decir que sí, pero hasta hoy no ha sucedido. ¿Qué monto? Cuando llegue, sabré. No voy a especular con algo que no tengo. Si llega algo de un equipo mexicano, europeo o brasileño lo vamos a estudiar con el directorio y la gerencia. Si es atractiva para todos, tomaremos una decisión”, abundó.

Finalmente, admitió que “Martín Rodríguez es un nombre que nuestro técnico lo tiene en cuenta. Pero hoy tenemos cerradas las contrataciones salvo que salgan jugadores que nos puedan dar montos para utilizar en Martín u otro jugador”.

Se espera que la segunda oferta del América por Pablo Solari llegue a Colo Colo en las próximas horas y, de acercarse a 4 o 5 millones de dólares, es probable que haga partir al Pibe. Y si es así, tendrán que moverse para el regresó del Tin.