El drama de la frustrada salida de Pablo Solari de Colo Colo rumbo al América de México está cada vez más cerca de terminar definitivamente y, tal como estaba previsto, el joven delantero argentino seguirá vistiendo de albo. Por eso, Marcelo Barticciotto aprovechó la situación para enviarle un mensaje.

Así, a través de los micrófonos de Al Aire Libre en Cooperativa el histórico exdelantero del Cacique se refirió a la situación del Pibe y se tomó de eso para hacer un análisis con respecto a lo que significa jugar, por ejemplo, en Argentina en comparación a Chile al momento de valorizar a los jugadores.

De esta manera, Barti sacó la voz después de que se hablara del precio que ofrecieron las Águilas al cuadro Popular para llevarse al formado en Talleres de Córdoba y fue claro. “El fútbol argentino de por sí, en el campeonato local, te valoriza. En el fútbol chileno te valoriza lo internacional", disparó de entrada.

"Esa es la única manera en la que uno puede subir su tasación, su valor o su precio: haciendo un buen torneo internacional. Es la única forma en la que te miran", complementó el "7 del pueblo" para después seguir ampliando.

Esto porque tras eso, Barticciotto advierte que "vamos a ser sinceros, quizás no es muy atractivo el fútbol chileno como para verlo en otros lados, el fútbol argentino si es atractivo y se mira, entonces pasa por ahí el tema".

"En la medida que no hagan un buen torneo internacional, los futbolistas que juegan acá en Chile es difícil que los vendan a un precio mayor”, complementó Marcelo Pablo para finalizar. Y después fue Patricio Muñoz quien dio su opinión.

El director del área deportiva de Radio Cooperativa, y panelista de Al Aire Libre, apuntó que “yo estoy súper de acuerdo con que es una cuestión de mercado y también con que un jugador que se muestra y se valida en Argentina obviamente tiene que tener mejor valor que uno que solo se ha acreditado en nuestra realidad local, pero hay más que eso".

"Hay lo que ese jugador te muestra, sé que vienen los ejemplos de los mexicanos que, en otras latitudes, sí pagan más y están disponibles a pagar más. Los brasileños compran a Europa y pagan caro, pero cuando un jugador fue a Europa y rindió, ese jugador ha hecho otra demostración", complementó.

"Solari, y que no se tome esto como un ataque a él, es lo que ha hecho hasta ahora. Ha jugado en Colo Colo, bien, pero no ha sido campeón, no hizo una Copa Libertadores brillante hizo una copa correcta, promedio. Entonces, ¿por qué podría costar más de 4 millones de dólares? No veo como”, concluyó.

Colo Colo se prepara ahora para su próximo desafío, que será el inicio de su camino para defender el título de Copa Chile. Por su debut en la tercera ronda del torneo, los albos reciben a Deportes Temuco este sábado 18 de junio en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas.