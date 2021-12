Colo Colo define el Campeonato Nacional con Universidad Católica este sábado pero, de reojo, ya comienza a mirar a la próxima temporada, donde tendrá fase de grupos de la Copa Libertadores pase lo que pase y donde Gustavo Quinteros pidió refuerzos pero, por otra parte, también necesita vender algunos elementos para hacer caja y tener más fondos. Y uno de los elementos más exportables que tiene es Brayan Cortés.

Hace unos días se supo que al Indio lo siguen desde Europa y hoy DaleAlbo entregó más detalles: el Elche de Enzo Roco, de La Liga de España, es uno de los equipos que tiene en la mira al iquiqueño, lo que significaría un gran salto para su carrera.

“Obviamente me gustaría partir, pero hoy estoy acá, en Colo Colo. Estoy feliz y disfrutando cada momento, no me imagino a futuro. Están las ganas y los deseos, pero hoy estoy acá”, comentó el seleccionado chileno en una conferencia de prensa reciente, manifestando que su foco está en el Cacique pero que también vela por su proyección.

El Elche está complicado con la zona de descenso cuando se acerca el final de la primera parte de la temporada 2021 – 2022 de La Liga: marcha en el puesto 17 con 12 puntos en 15 partidos y sólo zafa, de momento, por diferencia de gol sobre el Cádiz de Tomás Alarcón. Más abajo figuran Getafe y Levante.

Claudio Bravo a Colo Colo: ¿se abre la opción?

Si Brayan Cortés se va de Colo Colo en el Monumental tendrán que salir a buscar un arquero dentro de los refuerzos. Y todas las miradas apuntan al anhelado regreso de Claudio Bravo.

En Pedrero es sabido que las gestiones para el retorno del histórico del fútbol chileno se acelerarían sólo si Cortés sale, por lo que estarán muy atentos a esta movida para levantar el teléfono y contactar al capitán de la selección chilena, con quien Daniel Morón ya ha tenido algunos sondeos.

Bravo tiene contrato con el Real Betis hasta mediados de 2022 y había una intención de extenderlo. No obstante, el elenco dirigido por Manuel Pellegrini se metió en un lío en las últimas horas dado que la UEFA los “invitó” a resolver algunas deudas que los sevillanos niegan bajo amenaza de dejarlos fuera de competiciones europeas para la próxima temporada.