Coca Mendoza respalda a Mario Salas y culpa a jugadores por el mal momento de Colo Colo

Después de sumar cuatro derrotas seguidas, Mario Salas fue desvinculado de Colo Colo. El comandante sentenció su oportunidad y dejó la banca del cacique luego de caer por 1-0 ante Curicó Unido.

Gabriel Mendoza, histórico lateral de los albos, habló con Radio Agricultura al respecto y se mostró "muy sorprendido, sin duda alguna Colo Colo no venía jugando bien. Hay que reconocer que no jugaban a nada, pero me sorprende la salida de Mario. Los procesos hay que cumplirlos, pero son decisiones que cada uno toma".

"Uno tenía la ilusión de que con llegar a Colo Colo el equipo fuera siempre adelante. No sé lo que pasa en la interna. Cuando un plantel no recibe bien el mensaje, es muy difícil. Hubo problemas internos, jugadores que se fueron, referentes", agregó.

Además, el Coca puso el balón al piso y recalcó que no todo es responsabilidad del comandante. "Es todo compartido, desde dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, que llevan la idea a la cancha. Mario la tiene clara, quiso implementar una forma de juego que no se llevó a cabo y en eso los jugadores son responsables".

"Tenemos que pensar que ellos no han estado acordes a lo que uno espera. No es solo del técnico, ellos también tienen que asumir, los más grandes. Todos queremos que a Colo Colo le vaya bien, pero aquí no se ve actitud ni ganas de querer ganar, eso es lo que uno lamenta", complementó.

Mendoza pidió que, más allá de traer un DT de peso, exista un compromiso de todo el club. "Aquí podemos traer hasta a Guardiola y no funcionaría, porque lo que se muestra en la cancha no es lo que el hincha espera. No se ve nada, ni garra ni chispa ni juego. El que llegue, tiene que trabajar y si hay que limpiar, hacerlo. Y hay que invertir".