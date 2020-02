Claudio Borghi y la opción de llegar a Colo Colo: "Sé que soy el candidato de la gente, pero no de esta directiva"

Claudio Borghi suena cada vez que Colo Colo necesita un entrenador. Claro, su paso glorioso por el club, donde se cansó de dar vueltas olímpicas, es algo que el hincha del Cacique no olvida fácilmente, por tal razón, los fanáticos albos lo postulan.

"Sé que soy el candidato de la gente, pero no de esta directiva. No me candidateo, no tengo representante como para ir a presentar un currículum", le confesó el Bichi a Deportes en Radio Agricultura.

El ahora comentarista del CDF cuenta que "donde voy la gente me pregunta si iré a Colo Colo. Es uno de los clubes que más me dio en mi vida".

Consultado por el panel por su nuevo trabajo, Borghi aclara que "me gusta lo que estoy haciendo, no me causa desagrado (ser comentarista)".

Pese a la preferencia de los hinchas albos por campeón del mundo en México 1986, el propio Harold Mayne Nicholls rompió toda ilusión al decir que "en Chile no encontramos opciones".