Si bien el mercado de pases ya finalizó y queda mucho para que se inicie el próximo, en Colo Colo ya comienzan a pensar en nombres para la temporada 2023. Uno de ellos es Carlos Palacios, quien confesó su deseo de jugar alguna vez por el Cacique.

La Joya partió de Unión Española para aterrizar en el fútbol brasileño. En Vasco da Gama ha vivido su primera experiencia en el extranjero, pero después de un inicio prometedor, las cosas se han ido complicando poco a poco.

Sin sumar muchos minutos ni lograr mostrar su mejor versión, Carlos Palacios se fue quedando en la banca. Es así como su deseo de buscar un nuevo desafío fue creciendo cada vez más, hasta conocerse su interés por volver a Chile.

Días atrás, la Joya confesó que está al tanto del supuesto interés de Colo Colo y que sería un sueño vestir la camiseta alba. "Si lo he visto, he tenido conversaciones con mi representante sobre esto. Si Colo Colo viene a buscarme, vamos a analizar", dijo.

Las palabras de Carlos Palacios generaron ruido y su aventura en Brasil puede estar viviendo sus últimos meses. Así por lo menos lo deja claro la prensa, donde adelantan que Vasco da Gama está dispuesto a escuchar ofertas.

Vasco da Gama dispuesto a negociar por Carlos Palacios

En medio de toda la especulación que generaron los dichos de Carlos Palacios, en Vasco da Gama tomaron una decisión. Y esta no es otra de aceptar negociar con algún club que esté interesado en el extremo, sea Colo Colo u otros.

De acuerdo a lo señalado por IG Esporte, el conjunto que ahora está en el Brasileirao B está dispuesto a escuchar ofertas. "Si hay alguna propuesta para el jugador de 22 años, Vasco estudiará el negocio", detallan.

Aunque sacarlo de ahí no será fácil, ya que está considerado para el resto de la temporada y no aceptarán un monto que no sea cercano a los 1,5 millones de dólares que invirtieron en él. "Sigue en los planes del equipo, que lucha por acceder a la Serie A en 2023".

Carlos Palacios puede estar viviendo sus últimos meses con Vasco da Gama, esperando que llegue una oferta que le permita jugar y no solo mirar desde la banca. El club que lo quiera tendrá que meterse la mano al bolsillo para asegurar a la Joya. ¿Vestirá la camiseta de Colo Colo? Por ahora, solo se sabe que ese es su deseo.