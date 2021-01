Borghi culpa a Colo Colo por indisciplina de Iván Morales: "Hay una formación a la que no se le está dando bolilla"

Iván Morales fue acusado por vecinos de su departamento en Las Condes. Al atacante lo denunciaron de ruidos molestos, constantes fiestas en plena pandemia y hasta lanzamiento de fuegos artificiales. “No entiendo cómo puede rendir si todas las noches tiene carrete", aseguró uno de los denunciantes.

Finalmente, Blanco y Negro repudió la indisciplina y decidió trasladar al atacante a la Casa Alba, lugar donde habitan los juveniles de Colo Colo. Claudio Borghi se refiere a la situación y mira más allá de la responsabilidad del propio jugador. "Acá hay un montón de responsables", asegura en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El DT tetracampeón apunta a la formación de futbolistas que entrega Colo Colo: "Siempre estamos hablando de lo mismo. Vengo discutiendo el tema de la formación integral de los jugadores hace mucho tiempo. No podemos tener jugadores que sólo jueguen bien a la pelotita, que hagan dos goles, sean famosos y tengan dinero".

El Bichi profundiza en el tema: "Aquí hay una formación integral del jugador a la que no se le está dando bolilla. Iván tiene estos inconvenientes y no es la primera vez, viene de un problema de base. No quiero ser irrespetuoso con su familia, porque no la conozco, pero si responsabilizo al club de que estas situaciones se vienen repitiendo en el tiempo y no digo la palabra castigo, Iván quizás no tiene la reprimenda que debería tener por los malos actos que hace".

Iván Morales es acusado de indisciplina por parte de sus ahora ex vecinos de Las Condes

Además asegura que Morales se debe cuidar: "Me estuve fijando y el fin de semana hubo 57 detenidos por fiestas clandestinas en Chile ¿Conocemos el nombre de alguno de ellos? No quiero justificarlo, pero Morales hace una fiesta y sale en todos lados, sale el alcalde, salen todos, eso es lo que tiene que entender que cuando uno es público, y no digo famoso, estas situaciones se agravan y mucho".

Por último asegura que un futbolista puede jugar con sobrepreso, pero con una gran condición: "Uno puede ser gordo, pero tienes que ser muy bueno".