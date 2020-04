Biscayzacú se la juega por Claudio Borghi para la banca de Colo Colo y asegura que "sería un sueño dirigir al Cacique"

La búsqueda de nuevo entrenador para Colo Colo se vio abruptamente suspendida por la pandemia mundial del coronavirus. Tras la salida de Mario Salas, varios nombres han surgido como su sucesor, pero uno de los que más gusta a los hinchas es el de Claudio Borghi.

El Bichi es recordado con cariño por los hinchas albos debido al inédito tetracampeonato conseguido en 2006 y 2007 de la mano de grandes jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Matías Fernández, entre otros.

Sobre esto, Gustavo Biscayzacú conversó con RedGol y entregó su apoyo a Borghi como su candidato a la banca: "Ya lo he dicho varias veces, Claudio es un gran amigo mío y tiene dos cosas muy importantes que son muy reconocidas el día de hoy que es su manejo del grupo, le da alegría al grupo, no es de los entrenadores que te quita protagonismo; y después me gusta mucho la propuesta futbolística de sus equipos, siempre va al frente, son protagonistas, creo que Claudio lo ha manejado muy bien".

Biscayzacú fue campeón con Colo Colo en el Clausura 2007

"A mí me sorprende, a la distancia desconozco la realidad. Yo sé que ahora está como periodista en un canal reconocido, pero me sorprende que si él no quiere volver a dirigir o si Colo Colo no está pensando en él. Me parece que un entrenador como Claudio, cada vez que sale un DT de Colo Colo, debe ser candidatazo para la banca. Me extraña que Claudio no ha podido volver a Colo Colo, siendo que ha sido el DT que más ha ganado en los últimos 20 0 30 años", añadió el Grillo.

Por otro lado, el charrúa contó que comenzó su carrera como director técnico en Uruguay y aseguró que sueña con algún día dirigir al Cacique: "Sí claro, sería un sueño muy lindo para mí que tengo por delante. Uno se lo tiene que ganar a través del esfuerzo, trayectoria, preparación. No cualquiera dirige a un equipo tan popular y grande. Ojalá estar a la altura algún día y ganarme la chance de dirigir en Chile. Estoy recién empezando y ganando experiencia para estar preparado".