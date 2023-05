Colo Colo enfrenta su desafío más difícil, hasta ahora, en Copa Libertadores. Los albos reciben a Boca Juniors por la tercera fecha de la fase grupal, donde peleará por sumar nuevamente de a tres y quedarse con el liderato del Grupo F, que ahora ambos comparten con cuatro unidades.

Ante el Xeneize, Fernando de Paul se mantendrá como el portero titular y dejará en la banca a Brayan Cortés. El iquiqueño sumará su tercer partido consecutivo fuera del arco, algo que lamentó Marcelo Barticciotto desde su tribuna en ESPN F 90.

"Cortés tiene que asumir que esto de su total responsabilidad y que con lo que hizo, que yo no sé qué es, está perjudicando al equipo. Porque está bien, está de De Paul, que había mucha desconfianza cuando llegó y ahora atajó dos partidos bien y parece que fuera Schumacher. Está bien, la prensa acá es así", dijo.

"Pero si estamos hablando de que Cortés es más, está perjudicando al equipo; a sus compañeros, al técnico y a todos. Yo adoro a Cortés, me encanta como arquero, es un gran chico y lo conozco, pero es su responsabilidad y de nadie más. Más encima, Quinteros no sabe qué decir cuando le preguntan", cerró.

Antes, en conferencia de prensa, el técnico de Colo Colo abordó la suplencia de Cortés. Aunque no quiso detallar cuál es la razón que tiene fuera al iquiqueño, dejó claro que debe hacer respetar las reglas que le ha impuesto al plantel del Cacique.

"Para formar los equipos y dar la oportunidad, tenemos en cuenta un montón de situaciones: lo futbolístico, lo personal, las reglas internas, si un jugador bajó el rendimiento puede jugar otro, siempre y cuando tenga fortalezas parecidas", manifestó el DT.

"De esta manera yo soy justo con todo el plantel. No daré las razones públicas porque un jugador juega o no. Yo nunca dije por qué no jugó Falcón, Gil o ahora Brayan. Vuelvo a aclarar, las cosas se dicen en los medios de Colo Colo, un 70% u 80% no son verdad", agregó.