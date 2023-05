Gustavo Quinteros sufre con los jugadores que no podrá tener ante los Xeneizes.

Colo Colo vuelve a la cancha en Copa Libertadores, donde por la 3° fecha del Grupo F enfrentan a Boca Juniors. Este asoma como el duelo más complejo de esta fase, por lo cual necesitan exigirse al máximo para ganar. Lo negativo, es que Gustavo Quinteros no podrá contar con el plantel completo.

¿Cuáles son las bajas de Colo Colo ante Boca Juniors?

Los Albos no podrán contar ante los Xeneizes con los siguientes jugadores:

Erick Wiemberg

Matías de los Santos

Fabián Castillo

Marcos Bolados

Todos los mencionados arrastran problemas físicos, por lo cual no dirán presente ante Boca Juniors en el duelo que se disputará el miércoles 3 de mayo a las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.

Mal presente de Boca Juniors

Los Xeneizes son uno de los clubes más poderosos del continente, aunque su presente no es el mejor. Luego de ser campeones en el 2022, en esta temporada los resultados no se dieron y el técnico Hugo Ibarra terminó dejando su cargo. Jorge Almirón llegó en su reemplazo, pero los resultados no terminan de convencer demasiado: cinco dirigidos, dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Boca Juniors está en el 13° lugar de la Liga Profesional de Argentina con 18 puntos, a 16 unidades del líder River Plate. Justamente el Millonario es el siguiente rival a nivel local, por lo que es muy importante para lo anímicola presentación que puedan tener ante Colo Colo en el Estadio Monumental de Santiago. En la Copa Libertadores suman 4 puntos.

A lo largo de la historia, Colo Colo y Boca se han enfrentado en 10 oportunidades, con cuatro triunfos para cada uno y dos empates. La última vez que jugaron fue en la Libertadores del 2008, cuando en La Bombonera los Xeneizes ganaron por 4-3 en un partidazo. Aquel encuentro además, fue el último que dirigió Claudio Borghi en los Albos.