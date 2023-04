Barticciotto analiza el caso de violencia de Thompson: "Colo Colo no puede hacerlo jugar como si no pasara nada"

Colo Colo se remeció nuevamente por Jordhy Thompson. El Cacique separó otra vez al futbolista de 18 años, quien ya había tenido que cumplir ese castigo después de las primeras acusaciones de violencia de género que hizo públicas su ex pareja.

Y este lunes 17 de abril, Camila Sepúlveda difundió dos videos en sus redes sociales con más pruebas de los maltratos que el antofagastino tuvo como hábito. Por cierto, las palabras de Gustavo Quinteros en torno al caso no hicieron más que levantar polémica. "Es una relación enfermiza de ambos, ninguno de los dos tendría que estar con el otro", afirmó el DT.

Además, cuestionó la veracidad de las imágenes que la estudiante de obstetricia colgó en su cuenta de Instagram. Fue entonces que apareció una figura indiscutida en el Eterno Campeón: la de Marcelo Barticciotto, quien en el panel de Al Aire Libre en Cooperativa hizo el siguiente análisis.

"Lo que más me llamó la atención es cuando dice tenemos que ver si esto es verdad o no. En definitiva las pruebas están ahí. ¿Qué es lo que tiene que ser verdad? Igual es pésimo, no tiene nada que ver ese punto acá", aseguró Barti, quien también aprovechó de cuestionar el primer castigo que le impuso la institución a Thompson.

Barticciotto: "Colo Colo no puede hacer que juegue en dos semanas como si nada"

Por cierto, el indeleble "7" que tuvo el equipo de Colo Colo que ganó la Copa Libertadores 1991 profundizó en su opinión sobre el tema. "En el comunicado dice que los especialistas recomendaron que lo podían volver a reinsertar. También concuerdo con eso, para mí fue muy pronto. No lo tendrían que haber hecho jugar tan pronto", expresó el otrora director técnico de los albos y la Universidad de Concepción sobre los minutos que tuvo Thompson en el clásico ante la UC del Torneo de Proyección, con un gol suyo incluído.

"No sé si echarlo del club sea en definitiva la solución. Sé que lamentablemente se piden las penas del infierno, pero Colo Colo se tiene que dedicar a recuperarlo. Si comete otro escándalo como este, en definitiva ya no tiene vuelta porque ya le dieron la posibilidad. Colo Colo no puede reinsertarlo y que juegue como si no pasara nada en dos semanas", sentenció Marcelo Pablo Barticciotto.