El estallido social y la pandemia trajeron efectos devastadores para los clubes del fútbol chileno, como queda en evidencia en el informe presentado este domingo por el diario El Mercurio, que registra más de 72 mil millones de pesos en pérdidas por parte de los 34 clubes que han jugado en Primera División y Primera B desde 2016.

Según advierte el jefe de la Unidad de Control Financiero de la ANFP, Diego Karmy, estas cifras pueden tener consecuencias muy negativas para las instituciones profesionales, no sólo en cuanto al manejo de sus propios recursos, si no que también en referencia a las sanciones que pueden sufrir si no revierten la tendencia deficitaria.

"En la regulación de fair play financiero se establece que las pérdidas no pueden superar el 15 por ciento de los ingresos en el promedio de las últimas tres temporadas. Hasta ahora nadie se ha pasado, pero hay proyecciones que nos ponen alerta, pues el próximo año hay varios clubes que van a tener que ajustarse el cinturón para no pasarse del límite", asegura Karmy.

En ese sentido, Colo Colo y Universidad de Chile están bajo la lupa. Si bien ambos equipos cuentan con un patrimonio importante, también tienen las pérdidas más millonarias entre los clubes. Blanco y Negro registra un déficit de 10.930 millones de pesos, mientras Azul Azul se empina sobre los 19.039 millones.

Esto significa que ambos equipos representan el 42 por ciento de las pérdidas acumuladas por todos los clubes, un listado en el que también destacan, aunque con cifras más abordables, Universidad Católica (3.965 millones), Santiago Wanderers (3.641) y Cobreloa (2.473), es decir, el tetracampeón y los dos "grandes" que actúa en Primera B.

La sanción es conocida por todos y ya le tocó sufrirla a Curicó Unido, que no pudo equilibrar sus cuentas en pandemia y se quedó sin posibilidades de contratar jugadores en la presente ventana de mercado, aunque la decisión está sujeta a una apelación. Si la U y Colo Colo no reducen sus pérdidas, pueden quedarse sin refuerzos en 2023.

¿A alguien le ha ido bien en el fútbol chileno? Según el informe, sólo nueve equipos tienen números azules en el periodo de tiempo que abarca desde 2016 a la fecha, encabezados por aquellos clubes que se han visto favorecidos por la venta de jugadores, como Deportes Antofagasta, Huachipato, Palestino y Unión Española.

De todas maneras, en la ANFP ponen paños fríos. "Hay que tener en cuenta que esta industria tiene una tendencia a ser deficitaria, por la misma disposición que tienen algunos dueños a perder plata contar de lograr el objetivo deportivo presupuestado", sentencia Diego Karmy, de cara a una temática que estará más que presente en el futuro del futbol chileno.