Colo Colo vs Universidad de Chile, el reconocido Superclásico del fútbol chileno. Cada vez que ambos equipos entran a cancha, las pasiones y la emoción se exacerban. Pero, ¿qué pasa cuando se enfrentan en redes sociales?

No, no se preocupen, no se trata de un cruce entre los CM de ambas escuadras. Al menos ahí, sigue habiendo paz. De lo que se trata es del estudio hecho por Deportes & Finanzas, marca especializada en el análisis en redes.

Según la marca, que hizo un repaso de las publicaciones de varios clubes rivales a lo largo del mundo, en el Superclásico de redes sociales ganó Colo Colo. Al menos en enero.

Deportes & Finanzas analizó las publicaciones hechas en el primer mes del año en la cuenta de X, ex Twitter, y llegó a la conclusión de que el ganador era el Cacique.

Los números

El análisis trata de las visualizaciones de cada publicación, sumadas para hacer una cifra final. Aquella es comparada entre ambas escuadras y termina dando el resultado.

El Cacique, en su cuenta @Colocolo, fue el club chileno con más visualizaciones en la ex red del pajarito. El cuadro popular sumó 12,7 millones de views en enero.

Sin embargo, no muy lejos se posiciona Universidad de Chile. El Romántico Viajero, en su cuenta de X cuyo nombre de usuario es @udechile, sumó 7,48 millones de views en el mismo primer mes de este 2024, quedando rezagado, pero siendo, aún así, el segundo en Chile.

Si se comparan estas cifras con el clásico paraguayo, por ejemplo, ni Cerro Porteño, ni Olimpia suman tantos views como la U o el Cacique. La O suma 7,32 millones, mientras que El Ciclón de Barrio Obrero tuvo 6,33 millones de views.

¿Cuándo y dónde será el Superclásico?

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en la 4° fecha del Campeonato Nacional, en el fin de semana del 10 de marzo. Es decir, queda poco más de un mes para vivir un nuevo Superclásico.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.