Parecía que la teleserie que protagonizaron hace algunas semanas había terminado bien, pero todo indica que no fue así. Las relaciones entre el Sifup y la ANFP viven días complicados, sumando una nueva polémica en las últimas horas.

Luego de la paralización del fútbol chileno, que obligó al ente rector a responder a las demandas en la Dirección del Trabajo, el sindicato tuvo un gesto que no gustó nada en Quilín. A tal punto, que incluso dejaron tirada una reunión de lo molestos que estaban.

Así por lo menos lo revelaron este martes, donde detallaron la furiosa reacción que hubo de parte de la entidad al ver en una cita a representantes del gremio. Las cosas terminaron en la suspensión del encuentro y a un reclamo formal, pero ya hasta saltándose a Pablo Milad.

ANFP deja tirada una reunión por aparición del Sifup

La relación entre el Sifup y la ANFP ha sumado en las últimas horas un nuevo problema. El ente rector del fútbol chileno abandonó una reunión de programación, donde había Carabineros y autoridades, al ver a representantes del sindicato ahí.

Sifup y ANFP otra vez están de las mechas.

Si bien esto ocurría hace años sin problemas, desde hace un tiempo que el gremio dejó de estar presente. El periodista Eduardo Figueroa detalló en Los Tenores de ADN que en la cita este lunes en las oficinas de Estadio Seguro se vivió la polémica escena de la entidad al mando de Pablo Milad dejando todo tirado por su molestia.

“Para los dirigentes es una piedra en el zapato que el Sindicato se meta en las programaciones“, comenzó señalando. “Sifup pidió participar y contestaron que no había problema, pero la ANFP no contestó el correo y dijeron que no iban a participar de la reunión. Se fueron“, añadió.

El periodista reveló conversaciones con gente en la ANFP, donde acusan al Sifup de sacar provecho de algo que no estaba en el acuerdo de hace algunas semanas. “Puso en la mesa el tema en las negociaciones en la DT (Dirección del Trabajo), el que no se discutió ni quedó dentro del acuerdo. Por ende, no los quieren ahí“.

De hecho, esto derivó en la suspensión del encuentro y su reanudación este martes, pero de forma telemática y sin el sindicato. La situación derivó en un reclamo formal a la dirigencia, pero especialmente a Jorge Yunge, quien parece haber tomado el puesto de Pablo Milad.

Finalmente, la periodista Pamela Juanita Cordero contó un nuevo dato desde el ente rector del fútbol chileno. “Hace cuatro años que no está en la mesa, estuvieron en un momento y lo único que le preocupaba eran los horarios de verano. Como lo cumplimos, no es necesario que estén. Además filtraban información de la programación“.

Con esto, queda claro que el quiebre entre la ANFP y el Sifup es total. Quedará esperar ahora para saber si para futuras reuniones de programación estará presente el sindicato o si en Quilín toman una postura radical con el tema.

