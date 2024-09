La selección chilena necesita buenas vibras para salir del mal momento futbolístico que atraviesa en la eliminatorias. Por eso una cumbia chilena llamada “Camiseta” tienen que ponerla en el camarín para que sea la cábala rumbo al Mundial del 2026.

Este nuevo proyecto musical fue creado por Felipe Carrillo, quien cuenta el trabajo detrás de esta pegajosa canción.

“Llevo harto tiempo en la música, siempre me ha gustado. He pasado por varias bandas y me llegó este momento como solista. Mi nombre artístico es LA EFE y siempre quise hacer un tema futbolero”, señala a Redgol.

Este foco lo hace pensando en los equipos de liga o de barrio, que para muchos futbolistas es el primer club que les abre las puertas. “Le agarran mucho cariño a la camiseta y disfrutan mucho del tercer tiempo. Hablan mucho en la semana del partido y cuando llega el fin de semana todos nos creemos figuras”, señala el solista.

“Dentro de la cancha nos peleamos o nos alegramos, pero aún así seguimos siendo una familia. Por eso escribí esa canción, ya sean hombres o mujeres que vivimos esto de forma súper pasional”, manifiesta.

Felipe Carrillo (al centro) creó el tema futbolero “Camiseta”

El sueño de que en la Roja suene la canción

Felipe Carrillo manifiesta que le encantaría que en la selección chilena puedan darle cabida a su tema. “Ojalá el tema llegue a algún jugador de la selección y se pueda hacer viral para que se escuche en todas partes”, señala.

“El proyecto musical es cumbia, más urbana, no tan pachanguera chilena. Algo más pop, por eso tiene ese sonido más villero y no tan de pachanga. Así será la línea de las canciones que vienen ahora”, cerró.

Habrá que ver si al menos en su lanzamiento en la previa del duelo ante Bolivia le trae buena suerte a la Roja y así empiece a sonar fuerte en los parlantes del estadio.

Escucha la canción “Camiseta”