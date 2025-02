El mercado de pases no da tregua y uno de los polémicos casos que hubo este verano fue el de Alfonso Parot. El referente de los franjeados acusó que le cambiaron las condiciones tras aceptar la renovación y se fue con controversia de U. Católica.

Mientras el propio José María Buljubasich desmintió al “Poncho”, el jugador se manifestó públicamente dolido en redes sociales y enfrentó la dura tarea de conseguir equipo.

Ahí, al ex UC se le dio por “listo” en Temuco, pero finalmente no llega a La Araucanía. Sorpresivamente, el defensor y lateral izquierdo seguirá jugando en Primera División, en un recién ascendido.

Parot se pone el poncho en rival de la UC

El nuevo equipo de Alfonso Parot será Deportes Limache, según informó el periodista Gastón Fauré en TNT Sports. Los tomateros se arman para su inédito estreno en Primera, donde apuestan por mantener la categoría este 2025.

Si bien su carta se acercó al Deportes Temuco de Mario Salas, finalmente el Poncho llega a los tomateros. Ahí, se reencontrará con Nicolás Péranic, con quien compartió camarín en 2023.

Alfonso Parot militó toda una vida en U. Católica, con fugaz paso por Ñublense y Huachipato, club en elos que estuvo a préstamo en 2010 y 2015/16. En su último paso por la UC, jugó 15 partidos y no tuvo mayor continuidad con Tiago Nunes.

En lo que respecta a Limache, los tomateros dieron la gran sorpresa en Copa Chile y rescataron un valioso empate 2-2 en su visita ante Colo Colo. Pese a eso, su DT Víctor Rivero reveló que la gran meta es mantenerse en Primera División.