“Zambombazo”, “casa ratones a pata pelada” o “si me lo envuelven para regalo” serán algunas de las frases que seguramente se escucharán nuevamente en el inicio de una nueva temporada del fútbol chileno este domingo, cuando Claudio Palma relate en TNT Sports la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato.

El Negro, como lo apodan cariñosamente, nuevamente será la voz central del fútbol chileno en televisión como ocurre hace 25 años. “Estoy agradecido del canal que confía en mí y me da este tipo de partidos”, manifiesta en charla con Redgol.

Recuerda que en el relato “yo partí el 87, tres meses antes del Mundial Juvenil. Me acreditaba de pendejo en el Hotel Carrera. Relaté mucho fútbol amateur, hasta que me llevan a la Portales, que fue mi gran salto. Era el tercer relator. Después Bonvallet me lleva a la Radio Nacional y a La Red, a las clasificatorias para Francia, donde no marcábamos nada”.

Esas experiencias lo llevaron a relatar el torneo chileno, donde se afianzó como el relator más importante de Chile. “Luego viene un casting con dos estadounidenses para entrar a Sky. Quedé, pero no pasó nada con Sky, no se masificó. Eso fue el 98. Y luego ya viene el Canal del Fútbol”.

Mirada crítica a la industria actual

Como un viejo zorro en esta industria, Claudio Palma entiende que atraviesa un momento complejo. Pero se tira para arriba en este contexto.

“Con tantos años uno debe automotivarse, saber separar la pega de uno con lo que está pasando en el fútbol chileno. Porque uno no puede hacerse el leso porque hay suciedad bajo la alfombra”, manifiesta.

Luego indica que “sacando a los Vidal, la calidad de muchos jugadores que llegan a Chile es mediocre. Llegan a terminar la carrera y lamentablemente el fútbol en eso se ha transformado en un negocio que aleja al verdadero hincha, el que está en la reja, el más romántico”.

“Eso a uno lo bajonea. Llevo muchos años en este sistema y es de los momentos más tristes del fútbol chileno. No es malo, es triste, por cómo se manejan los presidentes de los clubes y los representantes, que tienen multipropiedad en el fútbol chileno. Es difícil abstraerse de ese entorno. Pero empieza a rodar la pelota y la gente se olvida. El fútbol se sobrepone a aquello”, manifiesta con mucha claridad. “Hay que abstraerse de cómo el Consejo (de Presidentes) maneja todo”, aclara.

Vidal y Huachipato

Sobre el duelo de Supercopa, indica que “yo me tengo que dedicar a mi pega: darle ritmo y lo que te genera los 90 minutos, tratar de no equivocarme. Y ojalá tengamos partidos dinámicos, con menos simulaciones, buen comportamiento de la gente. Me enfoco en lo mío como para todos los partidos”.

Sabe que será especial por la vuelta de Arturo Vidal. Aunque también hay algo que no le gusta de uno de los equipos que jugará en el Nacional. “La gente quiere ver el regreso de Vidal, está en una final y eso es muy bueno. Pero es un partido contradictorio: al otro lado está el campeón, pero es campeón y el dueño dice “se vende”. Y es como una casa que se vende, empiezan a llevarse los muebles”, señala por la intención de Victoriano Cerda de que el cuadro acerero sea adquirido por algún grupo económico.