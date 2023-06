Una dura noticia golpea a Juan José Ribera: el fallecimiento de su padre. Curicó Unido, club que el Coto asumió después de su salida de Deportes Temuco, comunicó la noticia a través de sus redes sociales y envió sus condolencias ante la triste pérdida del entrenador.

“Nuestro club lamenta la partida de Juan José Ribera Jaque, padre de nuestro entrenador Juan José Ribera, quien nos dejó en las últimas horas. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y cercanos”, publicó el elenco tortero.

Hace unas semanas, Ribera comentó que dejaba la banca de Temuco porque se le hacía difícil estar lejos de su familia a pocos meses del fallecimiento de su madre, Ana María Fonseca. El entrenador despidió a Fonseca en marzo de este año.

Luego, Ribera concretó su llegada a Curicó, una localidad más cercana a Santiago, donde viven sus pequeñas hijas. El DT llegó a reemplazar a Damián Muñoz, quien fue desvinculado en medio de la dura campaña del equipo que antepénultimo en el Campeonato Nacional.

“He vivido tres meses súper complicados. Me ha costado vivir en Temuco, literalmente, no por la gente ni por el club: es por el momento que viví, por el fallecimiento de mi madre, porque no he podido tener el luto con el apoyo de mi familia que está en Santiago”, dijo Ribera en su salida del Pije.

“No espero que la gente se ponga en mi lugar, pero al que alguna vez le ha pasado, es complicadísimo poder vivirlo sin un pilar importante como son mis niñas, tengo hijas de 3 años y 6 años, y estoy viviendo un doble sufrimiento”, sumó.