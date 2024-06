Este jueves, Coquimbo Unido tiene una oportunidad gigante para terminar la primera rueda del Campeonato Nacional como campeón de invierno. Para ello, deberán derrotar como locales a Palestino, en su duelo pendiente por la 12° fecha.

Lo anterior como corolario a una campaña que está siendo histórica para los piratas, sólo comparable con la hecha en 1991, donde fueron subcampeones por detrás de Colo Colo, y donde uno de los responsables de este momento es su arquero Diego Sánchez.

En la previa al duelo con Palestino, el guardameta de Coquimbo conversó con el programa Vistazo Deportivo de la radio local Guayacán FM, dejó en claro que “realmente no me quita el sueño ser el mejor de la mitad de campeonato ni ser el mejor arquero, a mí me quita el sueño ser campeón y ser el mejor equipo del campeonato”.

Por ello, se preguntó directamente al Mono Sánchez si tiene en mente alguna promesa por hacer si es que el cuadro que dirige Fernando Díaz da el golpe a la cátedra y gana su histórico primer título. En ese momento, echó a volar la imaginación y lanzó una erótica propuesta.

La promesa del Mono Sánchez si Coquimbo es campeón

“Si somos campeones voy a correr a ‘poto pelado’ por La Herradura“, aseguró el arquero entre risas, aunque minutos después se arrepintió de ello, lanzando una alternativa que de igual manera lo expondrá como Dios lo trajo al mundo.

“Mejor un piquero a ‘poto pelado’, porque correr todo eso me va a desgarrar entero. Me comprometo a hacer un ‘palomita blanca’“, afirmó el Mono Sánchez en referencia a la película de Raúl Ruiz, basada en el libro de Enrique Lafourcade, donde hay una escena de los protagonistas desnudos bañándose en la playa.

Los números del arquero en esta temporada

En su segunda campaña con Coquimbo Unido, el futbolista de 37 años lleva disputados, entre el Torneo Nacional y la Copa Sudamericana, un total de 1.800 minutos en cancha durante 20 encuentros, donde registra 11 goles en contra y cinco vallas invictas.

