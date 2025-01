Marcelo Salas recordó detalles de su exitosa carrera en el fútbol, en donde se refirió al motivo que lo hizo rechazar a Boca Juniors, firmando finalmente por River Plate en donde el ‘matador’ tuvo una exitosa carrera.

En conversación con Mega Deportes, el ídolo de U de Chile estuvo presente junto a Iván Zamorano en donde hablaron de los inicios de la dupla Sa-ZA, en donde Salas se refirió a su paso por el fútbol argentino y los motivos para rechazar al cuadro Xeneize.

Marcelo Salas revela por qué no fichó por Boca Juniors

El periodista Gustavo Huerta les consultó sobre la diferencia de oportunidades entre los jugadores de su generación con los de actuales para jugar fuera de Chile. En ese contexto, Salas señaló. “Para mí, en lo personal, el proceso que tuve en la U y después ir a Argentina, me ayudó mucho para llegar después preparado a Italia“.

“Hoy día un par de goles y te vas a Italia, pero llegas allá y te encuentras con algo totalmente distinto, no tienes continuidad no juegas, terminas en otro club y al final regresas a Chile. Yo entiendo, un jugador joven dice ‘ah, me quieren comprar de Italia, con toda la ilusión. Voy a jugar a Italia’, pero llegas allá y es una situación totalmente distinta”.

“Cuando yo partí, estamos hablando de muchos años atrás, pero yo hice 98 goles en Chile en los 2 años y medio, en la U, el Campeonato Nacional, la Copa Chile, para recién ir a Argentina y allá recién ‘vente a préstamo‘. Y yo dije ‘ a préstamo no vengo’. Y ahí pasa el tema, fui a Boca, no me compran, vuelvo y voy a River porque me compran”.

En River Plate, el matador estuvo dos temporadas antes de migrar al Lazio de Italia en donde recibió numerosos reconocimientos y tuvo un exitoso paso por le futbol argentino.

El matador se convirtió en el segundo goleador de River Plate Apertura 1996 (7 goles), fue Incluido en el equipo ideal de la Liga argentina temporada 1996, fue el máximo goleador de River Plate Apertura 1997 (10 goles) y Futbolista Argentino del Año (1997).

Asimismo, sobre las posibilidades de los jugadores en la actualidad, Salas agregó: “Sin desmerecer, porque obviamente hay que ser claro, hoy en día siento que hoy día las oportunidades se te abren más fácil que antes”.

Revisa los mejores goles de Salas en River

