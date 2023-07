La segunda rueda del Campeonato Nacional 2023 ya está en marcha. Este jueves 6 de julio volvió la acción a la Primera División del fútbol chileno y los equipos se alistan para sus distintos desafíos. Huachipato tendrá uno importante, ya que arranca como puntero, y Manuel de Tezanos cree que pueden ser campeones.

En conversación con RedGol, el periodista deportivo deja en claro que cree que los Acereros tienen lo necesario para alzar el título, pero también advierte sobre las debilidades que podrían truncar ese sueño.

“Huachipato puede ser campeón, pero…”

“Yo creo que si Huachipato no tiene grandes bajas, puede optar al campeonato“, dispara de entrada el creador del canal Fuerte pero al Balong en YouTube.

Sin embargo, tras eso resalta que el cuadro de la usina “lamentablemente contra Magallanes demostró que le pueden faltar dos jugadores como Altamirano y Martínez e inmediatamente queda resentido“.

“Es un plantel muy corto, entonces si no tiene expulsados o grandes problemas con eso creo que el fútbol lo tiene, me parece que es muy interesante lo que está haciendo Gustavo Álvarez, pero insisto que tiene un plantel corto así que dependerá mucho de que no se le lesionen jugadores“, complementa.

Para cerrar, De Tezanos también se refiere al futuro de la segunda rueda. “Es una incógnita, la verdad, cuesta mucho hacer pronósticos porque está muy irregular el fútbol”, analiza.

“Creo que está para cualquiera el campeonato. El que empiece bien y logre meter una buena racha al principio de la segunda rueda se va a perfilar sin duda como candidato”, concluyó.