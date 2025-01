Corría el año 2011 y Chile disputaba el Sudamericano Sub 20 de Perú, donde se enfrentaba a Ecuador. Ahí, el jugador del partido fue Bryan Carrasco y no precisamente por brillar en lo futbolístico.

Es que una simulación digna de un Oscar dio la vuelta al mundo por años tras el duelo ante los del Guayas, el ahora jugador de Palestino tomó la mano de su rival y se golpeó él mismo.

Entre risas y hasta felicitaciones por su actuación, hoy el “Velociraptor” revela la verdad de la jugada que hasta le valió liderar rankings de simulaciones en Argentina.

Bryan Carrasco desclasifica su simulación mundial

Durante su participación en el programa de TNT Sports, “Te quiero ver”, el formado en Audax Italiano contó todos los detalles de la maniobra que sacó carcajadas. Ahí, admitió que ya la tenía practicada.

La viral jugada del recuerdo.

“Fue la simulación más original que se había visto, yo antes lo hacía, nunca en un partido oficial, sino en los entrenamientos”, partió relatando, entre risas, orgulloso del momento viral que dio la vuelta al mundo.

Siguiendo con el relato de la jugada, Carrasco recordó que era “un partido con Ecuador, donde necesitabamos empatar o ganar para ir al mundial. Íbamos perdiendo 1-0 y veo al técnico que le dice a su jugador que la aguante en la línea”.

“Medía como 2 metros, jajaja. En un lateral se la saca, el “negro” la aguanta, me pone la mano, y yo hago que me pegue y me tiro al suelo. Justo el arbitro (Wilmar) Roldán cobra foul, veo que le pone amarilla, jajajá”, festinó el Velociraptor.

