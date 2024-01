Hugo Bravo no solamente es ex futbolista y campeón con Universidad de Chile. El formado por Palestino, con paso por una larga lista de clubes chilenos entre los 90′ y el principio de los 2000, también es el hermano mayor de Jorge Valdivia, con quien comparte madre. Ambos son hijos de Elizabeth Toro.

Bravo y el Mago no son cercanos ni tienen mayor relación, por lo que no sorprendió la funa que el primero le realizó al ex jugador del Palmeiras en sus redes sociales. El actual futbolista del Club Caupolicán de Huelquén compartió ácidos comentarios en su Facebook contra su hermano.

“Me preguntan mucho por los comportamientos que tiene gente que lleva un poco de mi sangre. Y me refiero a los escándalos y vidas llenas de hipocresía. Al papá del genio díganle…. que sí es verdad que su hijo es más inteligente que yo, pero solo dentro de una cancha”, comentó sobre Valdivia durante esta semana.

Además, Hugo Bravo aprovechó de agradecerle a su abuelo materno, Juan, por encargarse de su crianza. “Que feliz me pone haber sido criado por mi abuelo y sobre todo por la indiferencia que tuvo hacia algunos hijos e hijas. Gracias por todo Juan Toro Ramírez”, agregó el hermano mayor del Mago.

Pero eso no fue todo, ya que el jugador de Caupolicán de Huelquén disparó contra Elizabeth Toro, su madre -y también la de Jorge Valdivia-. “Le volveré a recordar que mi padre es más vivo que él, no se comprometió nunca con una cobarde y con problemas psiquiátricos”, añadió en Facebook.

Bravo despidió su discurso también de forma irónica. “Me retiro muy muy lento. Saludos al norte grande”, sentenció.

Por ahora, Jorge Valdivia no se ha referido a los comentarios realizados por su hermano Hugo Bravo en redes sociales. Todo indica que tampoco se referirá a ellos, dada la naturaleza de su relación.

